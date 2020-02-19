مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
ميعاد صلاة العصر 3:21
موعد صلاة المغرب 5:47
ميعاد صلاة العشاء 7:04
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:10 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:24
توقيت صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:08 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:01
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:16 م
ميعاد صلاة المغرب 42: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:00 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:53 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:11
توقيت صلاة المغرب 5:37 م
موعد صلاة العشاء 6:52 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:58 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:19 م
توقيت صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 6:59
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:29 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
موعد صلاة المغرب 6:23 م
ميعاد صلاة العشاء 7:33 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:30 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
موعد صلاة المغرب 6:22 م
توقيت صلاة العشاء 7:32 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:02 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:23 م
ميعاد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:50
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 3:06 م
موعد صلاة المغرب 5:34
موعد صلاة العشاء 6:49 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:31 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
توقيت صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
توقيت صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:35
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
توقيت صلاة المغرب 5:40 م
مواقيت صلاة العشاء 6:57 م
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