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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 5:05   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:21 
 
موعد صلاة المغرب 5:47
 
ميعاد صلاة العشاء 7:04 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 5:10 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:14 
 
موعد صلاة العصر 3:24 
 
توقيت صلاة المغرب 5:50 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:08 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 5:01 
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 م 
 
موعد صلاة العصر 3:16 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 42: 5 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:00 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 4:53 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 
 
موعد صلاة العصر 3:11 
 
توقيت صلاة المغرب 5:37 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:52 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:58 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:19 م 
 
توقيت صلاة المغرب 5:46 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:59 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 5:29 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:23 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:33 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 5:30 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:52 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:22 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:32 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 5:02 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:23 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 5:53 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:04 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 4:50 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:06 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:34 
 
موعد صلاة العشاء 6:49 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 5:31 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:37 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:19 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:33 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 5:38 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:41 م 
 
موعد صلاة العصر 3:49 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:15 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:35 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 4:58 ص 
 
موعد صلاة الظهر 12:02 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
توقيت صلاة المغرب  5:40 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 6:57 م 
 
 
 
 

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