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منظمة الصحة العالمية: لا دلائل على وجود إصابات بكورونا فى كوريا الشمالية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:38 ص
منظمة الصحة العالمية: لا دلائل على وجود إصابات بكورونا فى كوريا الشمالية منظمة الصحة العالمية
رويترز

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قال مسئول بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد دلائل على ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد فى كوريا الشمالية وذلك على الرغم من تقارير لوسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أشارت إلى وصول المرض للدولة التي تعاني العزلة.

وقال الدكتور مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء "لا توجد أي علامات على ذلك في الوقت الراهن، لا توجد دلائل على أننا نتعامل مع أي حالة لكوفيد-19 هناك".

وأوضح الدكتور رايان أن مسؤولي منظمة الصحة العالمية "ليس لديهم ما يدعوهم للاعتقاد بوجود أي مشكلات محددة" في كوريا الشمالية وسوف يقدمون للسلطات في الشمال المزيد من إمدادات المختبرات لإجراء فحوص التشخيص.

كانت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قد تحدثت عن ظهور حالات إصابة عديدة وربما وفيات بسبب الفيروس في كوريا الشمالية.

 


منظمة الصحة العالمية

كوريا الشمالية

كورونا

الصين

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