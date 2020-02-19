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منال عوض تبحث أولوية تعيين خريجى جامعة دمياط بشركة المنطقة الحرة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:55 م
منال عوض تبحث أولوية تعيين خريجى جامعة دمياط بشركة المنطقة الحرة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انها ستتواصل مع شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول الكندية العاملة بالمنطقة الحرة بميناء دمياط، على تخصيص نسبة من التوظيف لأبناء محافظة دمياط وبحث وضع خريجى جامعة دمياط فى أولوية التعيين.

 

وأوضحت محافظ دمياط فى تصريحات خاصة لليوم السابع انها تابعت ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر خطاب موجه من شركة ميثانكس إلى جامعة القاهرة بشأن توقيع بروتوكول بين كلية العلوم جامعة القاهرة قسم الكيمياء وبين شركة ميثانكس العاملة بالمنطقة الحرة بميناء دمياط.

 

وأثار الخطاب حفيظة أهالى محافظة دمياط بعد اشتراط الشركة ان يتم تشغيل خريجى قسم الكيمياء من الموهوبين بتقدير جيد فما فوق، وهو الذى أثار موجة من الغضب بين خريجى قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة دمياط لاستبعادهم من العمل بالشركة وخاصة وان الشركة لم تطلب اوائل الخريجين وحددت الحاصلين على تقدير جيد فما فوق متسائلين أين يذهب اوائل خريجى كلية العلوم جامعة دمياط الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا؟.

 

وتعد الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول هي شركة شركة مساهمة مصرية تمتلك شركة ميثانكس العالمية منها حصة تبلغ 50٪، مع شركات تابعة للحكومة المصرية كالآتي: الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) بنسبة 12٪، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) بنسبة 12٪، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (GASCO) بنسبة 9٪. ذلك بالإضافة إلي حصة الشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP) بنسبة 17٪.

 

ميثانكس هي المُنتج الوحيد للميثانول في مصر، والذي يعتبر عنصر أساسي في إنتاج العديد من المواد الصناعية والاستهلاكية اليومية. يتم تسويق الميثانول المخصص للسوق المصري المحلي عبر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM)، ويورد الباقي لعملائنا في أوروبا.

 

تعمل الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول منذ عام 2011 وتوظف حاليًا حوالي 500 موظف ومقاول مصري.

 

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