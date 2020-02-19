ملاعب وورش للتصنيع.. طلاب الجامعات يتفقدون أوضاع السجون.. صور

كتب محمود عبد الراضي

استقبل قطاع السجون بوزارة الداخلية عددا من طلاب الجامعات، لزيارة "سجن المرج العمومى – منطقة سجون القناطر"، حيث تم إلقاء الضوء على الدور الحيوى والهام الذى يضطلع به قطاع السجون فى إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بأوجه الرعايه المختلفة المقدمة للنزلاء ، وذلك خلال عرض فيلماً تسجيلياً يوضح جهود قطاع السجون فى مجالات "الرعاية الصحية والتعليمية والإجتماعية"لتأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.



جانب من الزيارة

ومن جانبهم، وجه الطلاب الزائرين شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق ، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخية نحو التطوير والتحديث المتواصل فى كافة مجالات العمل الأمنى بما يتماشى مع التطور التكنولوجى الحديث والذى يساهم فى تحقيق أمن المواطنين.



مستشفى السجون

يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الإجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة وزارة الداخلية ، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم ، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة وزارة الداخلية فى تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.



جانب من زيارة السجون

وكان عدد من السجناء المنتمين للجماعات الارهابية أكدوا حسن معاملتهم داخل السجون، حيث قال سجين يدعى "عمار": " تهمنى الانضمام لداعش، وأحصل هنا داخل السجن على كافة حقوقى ومتطلباتى ويسمحوا لنا بزيارة أسرنا والتريض ودخول الصحف"، جاء ذلك على هامش زيارة عددا من مراسلى الصحف للسجون، حيث استقبل قطاع السجون عدد من مراسلى القنوات والوكالات الأجنبية بمصر من بينهم مراسلو قنوات " العربية – روسيا اليوم – سكاى نيوز – الإذاعة الألمانية – ووكالة الأنباء الفرنسية - وذلك تنسيقًا مع الهيئة العامة للاستعلامات، حيث قاموا بزيارة سجنى (ليمان طره – عنبر الزراعة) بمنطقة سجون طره، وتفقدوا عدد من مرافق السجن (فصول محو الأمية – المكتبة – دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى – المطبخ – العيادات– المستشفى – الصيدلية – ورشة أعمال النجارة – معرض المنتجات الزخرفية – المنتجات الغذائية).. والتقوا بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة (علاجية – تعليمية – دراسية – ثقافية – دينية) التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، كما قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية.. كما تناولوا الحديث مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.



زيارة الطلاب للسجون