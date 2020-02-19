مكتب الشباب الإفريقى يبدأ التواصل مع المتقدمين لـ"نموذج الاتحاد الرابع"

كتبت أسماء نصار

أعلن مكتب الشباب الإفريقى بوزارة الشباب والرياضة، بدء مرحلة التواصل مع المتقدمين الذين اجتازوا المرحلة الأولى للمشاركة فى برنامج الوعى الإفريقى داخل الجامعات "نموذج الاتحاد الإفريقي الرابع"، والذى يتم تنفيذه علي مدار سبعة أيام متتالية خلال الفترة من 1-7 مارس 2020 المقبل، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع جامعة حلوان والمنظمات القارية الإفريقية الممثلة فى مفوضية الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا واتحاد الشباب الإفريقى.

كما تم استبعاد جميع الاستمارات ذات المعلومات الخطأ أو المغلوطة للمتقدمين، وكانت نسبة المتقدمين للمشاركة من الذكور 63.3 % بواقع 848 متقدما ومن الإناث 36.8 % بواقع 491 متقدمة، وسجلت مصر أكبر نسبة من المتقدمين، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى 84.6 % .



يذكر أن النموذج يهدف إلى تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد وتأهيل كوادر أفريقية شابة قادرة على تحقيق طموحات الدول الأفريقية ، دعم مفهوم الوحدة الإفريقية، توسع المحتوى الثقافى الإفريقى بين الشباب الإفريقي بشكل تفاعلى، إعداد كوادر وقيادات افريقية على دراية حقيقية بصناعة القرار فى الاتحاد الإفريقى، تدريب وتأهيل الطلاب على مهارات التفاوض والمناظرات واتخاذ القرار وعمل البحوث والخطابة والعمل الجماعي وكتابة التقارير من خلال ورش العمل التي تتناول قضايا حقيقية تعرضت لها مؤسسات الاتحاد الإفريقى مثل مجلس السلم والأمن الأفريقى، ومنظمات التكامل الإقليمى الأفريقية.

كما يعد النموذج تفعيل لتوصية السيسي خلال منتدى شباب العالم بشأن تأهيل مليون شاب بحلول 2021 حيث يستهدف النموذج محورين من تلك المبادرة الأول التعليم ، حيث يتم تسليط الضوء على (توفير خيارات التدريب البديلة)،والثاني المشاركة من خلال (تعزيز إمكانيات المؤسسات للاستجابة لقضايا الشباب - تسهيل المشاركة على الصعيدين الوطني والإقليمي بشأن قضايا الشباب).



وبالنسبة للفئات المستهدفة من المشاركة فى نموذج المحاكاة فتتمثل في الطلاب الأفارقة - مصريين وغير مصريين- مقيمين فى مصر ، المصريين أبناء المحافظات الحدودية ، المهتمين بالدائرة الأفريقية، القيادات الطلابية ، دارسى العلوم الإنسانية، الأكاديميات والكليات والمعاهد المختصة بالفنون ، التنفيذيين داخل مؤسسات القطاع العام والخاص والأهلى العاملين فى أقسام العلاقات العامة والإعلام والخارجية ، أبناء القرى والمناطق الأكثر فقرا فى القاهرة الكبرى ، أصحاب الهمم، الطلاب الأفارقة الغير مصريين المقيمين داخل مصر، القيادات الكشفية.



