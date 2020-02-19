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مصنع سيارات "جنرال موتورز" يسرح جميع عماله فى تايلاند

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:36 م
مصنع سيارات "جنرال موتورز" يسرح جميع عماله فى تايلاند جنرال موتورز ارشيفية
وكالات

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قال مسؤول حكومي في تايلاند اليوم، إن شركة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" ستقوم بتسريح نحو 1500 موظف ابتداء من شهر يونيو المقبل، بعدما قامت الشركة ببيع مصنعيها في البلاد.
 
وأفاد مستشار وزير العمل التايلاندي جاك بونتشوبت، بأن جميع الموظفين في مصنعي "جنرال موتورز" في محافظة رايونغ، والبالغ عددهم 1500 موظف، سيتم تسريحهم قريبا، من بينهم 1000 موظف في خط تصنيع قطع غيار السيارات، سيتم التخلي عنهم في شهر يونيو المقبل ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم .
 
على أن يتم تسريح من 300 إلى 400 موظف آخر يعملون في خط التجميع في شهر أكتوبر المقبل، أما باقي الموظفين فسيتم الاحتفاظ بهم حتى نهاية عام 2020.
 
وأضاف جاك، أن الشركة أبدت التزامها بقانون العمل التايلاندي، حيث ستوفر بدلات إنهاء الخدمة للموظفين المتأثرين بإغلاق المصانع، كما ستمنح مكافآت إضافية لمدة أربعة أشهر لجميع الموظفين.
 
وجاء ذلك بعدما قالت "جنرال موتورز" الاثنين الماضي إنها ستبيع مصنعيها في تايلاند، لشركة "غريت وول الصينية" (سور الصين العظيم)، وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة تقوم بها الشركة الأمريكية لأنشطتها.

تايلاند

جنرال موتورز

رايونغ

غريت وول الصينية

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