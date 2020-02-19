كانبيرا(أ ش أ)

لقى 4 أشخاص مصرعهم اثر اصطدام طائرتين صغيرتين اليوم الأربعاء، وتحطمهما فى جنوب شرق أستراليا، وذكرت شبكة "ايه بى ى نيوز" الأمريكية أنه لم يتم بعد الكشف عن هوية الضحايا، إلا أن اللقطات الجوية التي بثتها وسائل الإعلام المحلية أظهرت حطام طائرتين صغيرتين فى المناطق العشبية بجنوب شرق البلاد.

من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، وتم إخطار هيئة سلامة الطيران المدني والمكتب الأسترالي لسلامة النقل بالحادث.

يذكر أن حرائق الغابات احتدمت فى أستراليا على مدار الاشهر الماضية، والتهمت مساحات كبيرة من الغابات، وأدت لمقتل 33 شخصا وما يقدر بمليار حيوان ودمرت أكثر من 2500 منزل وأحرقت أكثر من 28 مليون فدان من الأراضى منذ سبتمبر ، وعقب ذلك دخلت أستراليا فى دوامة مرعبة من التقلبات الجوية الشديدة، حتى ضرب إعصار "داميان" غرب البلاد، وتعرض اقيلم "نيو ساوث ويلز" إلى أشد الأمطار هطولا، منذ 20 عاما، والتى بسببها حذرت السلطات الأسترالية من فيضانات قوية.

ومع التقلبات الجوية، عانت أستراليا من أسوأ الظروف الجوية فى وقت قصير جدا، وأصدرت السلطات الأسترالية، أوامر إجلاء بعد هطول أمطار غزيرة على سيدنى والساحل الشرقى لولاية نيو ساوث ويلز، مثيرة فوضى فى أكبر مدن أستراليا فى الوقت الذى أطفأت فيه بعض حرائق الغابات المحتدمة منذ نوفمبر .

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن أمطارا تراوح منسوبها بين 200 و400 مليمتر هطلت على منطقة سيدنى حتى بلو ماونتنز وإلى الجنوب من تلك المنطقة مما أدى إلى فيضان أنهار وإجبار أكثر من 60 مدرسة على إغلاق أبوابها.

وأفاد استطلاع للرأى أجرته الجامعة الوطنية الأسترالية أن 3 من كل 4 أشخاص، تأثروا بحرائق الغابات المدمرة فى استراليا التى يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، وأظهر الاستطلاع الذى شمل 3 آلاف شخص - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أمس الثلاثاء، أن 14 % من السكان تأثروا بشكل مباشر جراء الحرائق وفقدوا منازلهم أو أجبروا على تركها، وإضافة إلى الثلاثة ملايين شخص هؤلاء هناك 15 مليون استرالي تأثروا بشكل غير مباشر بدخان حرائق الغابات، أو إلغاء خطط لتمضية إجازاتهم.