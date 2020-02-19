مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى مركز الحوامدية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافات أدت إلى مشاجرة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، تم ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.