مصرع رجل إطفاء فى حريق بمكتبة بكاليفورنيا

قال مسئولون إن رجل إطفاء توفى فى حريق نشب بمكتبة فى وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. وذكرت إدارة المطافئ بمقاطعة تولارى أن رجل إطفاء آخر لا يزال مفقودا فيما تكافح الفرق لاحتواء ألسنة اللهب المندلعة بالمبنى الذى يقع فى بورترفيل ويعود تاريخ إنشائه للخمسينيات.

وقالت متحدثة باسم المطافئ إن المكتبة لا تحتوي على نظام رش لإخماد الحرائق.

يذكر أن 6 أشخاص على متن حافلة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعرضوا لإطلاق نار، فيما تم احتجاز مشتبه به، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلا عن الشرطة، أن "6 أشخاص على متن حافلة تعرضوا لإطلاق نار فى منطقة جريبفاين بولاية كاليفورنيا"، موضحة أن "مشتبها به رهن الاعتقال ولم تتضح دوافعه بعد".