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مصرع رجل إطفاء فى حريق بمكتبة بكاليفورنيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:24 ص
مصرع رجل إطفاء فى حريق بمكتبة بكاليفورنيا حريق - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسئولون إن رجل إطفاء توفى فى حريق نشب بمكتبة فى وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. وذكرت إدارة المطافئ بمقاطعة تولارى أن رجل إطفاء آخر لا يزال مفقودا فيما تكافح الفرق لاحتواء ألسنة اللهب المندلعة بالمبنى الذى يقع فى بورترفيل ويعود تاريخ إنشائه للخمسينيات.

وقالت متحدثة باسم المطافئ إن المكتبة لا تحتوي على نظام رش لإخماد الحرائق.

يذكر أن 6 أشخاص على متن حافلة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعرضوا لإطلاق نار، فيما تم احتجاز مشتبه به، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
 
وأفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلا عن الشرطة، أن "6 أشخاص على متن حافلة تعرضوا لإطلاق نار فى منطقة جريبفاين بولاية كاليفورنيا"، موضحة أن "مشتبها به رهن الاعتقال ولم تتضح دوافعه بعد".

وقالت الشرطة إن إطلاق النار جرى على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.

ولفت المتحدث باسم الشرطة ، ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة.
 
 
 

 


كاليفورنيا

رجل اطفاء

مكتبة

بورترفيل

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