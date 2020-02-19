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مسئول بحملة بلومبرج: المرشح الديمقراطى سيبيع شركته حال وصوله إلى البيت الأبيض

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:10 م
مسئول بحملة بلومبرج: المرشح الديمقراطى سيبيع شركته حال وصوله إلى البيت الأبيض مايكل بلومبرج
كتبت ريم عبد الحميد

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قال مسئول بحملة الملياردير الأمريكى مايكل بلومبرج لخوض سباق البيت الأبيض إن الأخير سيقوم ببيع شركته للمعلومات المالية، لو تم انتخابه رئيسا.

 وفى تصريح لشبكة NBC  ، قال المسئول بحملة بلومبرج إنه لو فاز فى الانتخابات المقررة فى نوفمبر المقبل، فإن سيضع شركته "بلومبرج إل بى" فى إجراء يسمى "صندوق أعمى" وبيعها فى النهاية. ولم تحدد الحملة موعد زمنى محدد لكيفية بيع الشركة، وهو ما يعنى أن الغجراء قد يستغرق سنوات.

 

وتملك الشركة عائدات سنوية قيمتها 10 مليار دولار تقريبا، ويمكن أن تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار.

 وقال المسئول إن بلومبرج نفسه قد لا يتدخل فى عملية البيع لأن الشركة ستكون فى ائتمان أعمى، والذى يعنى أن المستفيدين لا يعرفون شيئا عن حيازات الصندوق، وليس لهم سيطرة على الإجراءات المتخذة داخله.

 

وقال مستشار بارز لحملة بلومبرج لـ "سى إن إن" إن المرشح سيصدر إقراراته الضريبية أيضا.

 

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب كان قد رفض إجراء مماثل بعد نجاحه فى الانتخابات الرئاسية فى 2016، وسلم مسئولية منظمته لنجليه.

 

وتأهل عمدة نيويورك السابق مايك بلومبرج للمناظرة الديمقراطية فى لاس فيجاس المقررة اليوم، الأربعاء، مما يمهد لصدام سيمثل اختبارا لقوة حملته التى اتسمت بالإنفاق الإعلانى السخى.

 

وذكرت الصحيفة أن عدد من الديمقراطيين البارزين أوضحوا أنهم يأملون أن تتحول المناظرة إلى مواجهة حول سجل بلومبرج فى العرق، وأنفاقه الهائل على السباق الرئاسى وتاريخ الاتفاقات السرية التى وقعها مع نساء اتهمناه بتوجيه تعليقات غير مناسبة لهن فى مكان العمل.

 


مايكل بلومبرج

حملة بلومبرج

شركة بلومبرج

الانتخابات الرئيسية الامريكية

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