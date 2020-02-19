مرور الشرقية يتحفظ على سائق لقيادته سيارة تحت تأثير المخدر بدائرة فاقوس

وقامت الحملات التي أشرف عليها العميد رضا فوزي، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع العقيد هيثم تهامي، رئيس مباحث مرور الشرقية، وشارك فيها النقيب محمد سليمان، الضابط بالإدارة، بتوجيها من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية

بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية ل20 سائقا تبين إيجابية 1 منهم بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، ويدعي" ب س ال " 32 سنة مقيم قرية تابعة لمركز الزقازيق ، وتم ضبط بدائرة مركز شرطة فاقوس وتحرر له المحضر رقم 6595 جنح مركز شرطة فاقوس، لسنة 2020، وتم التحفظ عليه طبقا للقانون المرور الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.

وفى وقت سابق شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، لضبط المخالفة المرورية والعمل علي الإنضباط المروري بالطرق وتم تحرير 1024 بينهم 277 مخالفة إنتظار خاطئ.

تلقي اللواء عاطف مهران ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي،يفيد قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير إدارة المروربالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية، وتم تحرير 1042مخالفة متنوعة بينهم 277مخالفة إنتظار خاطئ.

ومخالفات سيارات بدون لوحات معدنية، و دراجة بخارية بدون لوحات معدنية و سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات خلفية، سيارات ودراجات بخارية، ودراجات بدون لوحات أمامية، والتحفظ علي عدد من التكاتك بدون لوحات وسيارتين بدون تراخيص ،ومخالفات إنتظار في الممنوع، مخالفة تجاوز السرعة وتحرير مخالفات لإستخدام المحول أثناء القيادة.