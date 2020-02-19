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مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:40 ص
مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه" جانب من الواقعة
المنوفية -محمد فتحى

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أكد هشام إمام مدير مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صاحبة واقعة مشاهدة فيديو لراقصة على السبورة الذكية لأحد الفصول أثناء اليوم الدراسى، أن ما حدث خطأ وارد وممكن حدوثه فى أى مدرسة، وذلك لأنه نظام جديد لم يعتد عليه الطالب.

وأضاف مدير مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع": أنا ومشرف اليوم الدراسى قمنا بضبط الطالب المتسبب فى تلك الواقعة ويدعى بكر عادل، وتم التأكد من ذلك عن طريق الكاميرات والتحري حول الواقعة، وتم عمل محضر إثبات حالة وتم إرساله إلى الإدارة التعليمية لاتخاذ اللازم تجاه الطالب .

وأشار مدير مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة والمخطئ سوف يحاسب.

وأكد أن النظام الجديد أثبت كفاءة عالية، والدليل على ذلك الحضور بكثرة فى المدارس، وشكاوى مدرسى الدروس الخصوصية وأصحاب سنترات الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن النظام الجديد أصبح أزمة لمدرسي الدروس الخصوصية ويحاربهم .

وكان معتز حجازى المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، قد أكد أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لفحص واقعة قيام طلاب أحد الفصول الدراسية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات، بالرقص على ما يسمى بأغانى المهرجانات، وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، بناء على توجيهات من  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، على أنه سيتم إحالة المتسببين فى الواقعة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله.

وأضاف أنه تم استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين من المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات حول الواقعة.

وتداول رواد الفيس البوك صورا لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل صور للفيديو كليب لراقصة الأمر الذى تسبب في حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي.

وعلى الفور قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتم فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، و فصلهم 15 من قبل لجنة الحماية الإدارة التعليمية.

كما تم إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للتحقيق .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وشددت الوزارة، في خطابها إلي المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة ، أن الغناء أداء فني راق يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.

 

 

 


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