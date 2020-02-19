مدير مدرسة "فيديو الراقصة" و5 معلمين يوقعون بدفاتر الحضور رغم استبعادهم

المنوفية – محمد فتحى

شهدت مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صاحبة واقعة مشاهدة فيديو لراقصة على السبورة الذكية للفصل أثناء اليوم الدراسى، حضور هشام إمام مدير المدرسة و5 من المعلمين الصادر قرار باستبعادهم من المدرسة بناء على قرار الشحات السبكى مدير الإدارة التعليمية بمدينة السادات، وعقب انتهاء طابور الصباح قام المدير والمعلمون الخمسة بالتوقيع داخل دفاتر الحضور والانصراف، ثم توجه المدير إلى نيابة السادات لحضور التحقيقات.

ومن جانبه، أكد الشحات السبكى مدير الإدارة التعليمية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن حضور المدير والـ5 معلمين الصادر قرار باستبعادهم وتوقيعهم فى دفاتر الحضور والانصراف أمر قانونى، مشيرا إلى أنهم سوف يقومون اليوم بإخلاء طرفهم من المدرسة والتوقيع فى الإدارة من الغد لحين صدور قرار مديرية التربية والتعليم بشأنهم.

وكان معتز حجازى المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، قد أكد أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لفحص واقعة قيام طلاب أحد الفصول الدراسية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات بالرقص على ما يسمى بأغانى المهرجانات وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ، بناء على توجيهات من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه سيتم إحالة المتسببين فى الواقعة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله .

وأضاف أنه تم استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين من المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات حول الواقعة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى.

وعلى الفور قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتم فصل 22 طالب 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية الإدارة التعليمية .

كما تم إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للتحقيق .