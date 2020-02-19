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مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا.. صور

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:56 م
مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا.. صور مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا
الغربية – مصطفى عادل

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قاد اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا، لإحكام السيطرة الأمنية بالشارع، والتصدى لتعديات أصحاب الكافيهات والمحلات على حرم الطريق العام، أسفرت الحملة عن رفع 870 حالة إشغالات طريق، وتحرير 248 محضر جنحة إشغال وإزالة 84 حاجز خرسانى، و15 فرشا عشوائيا.

كان مدير أمن الغربية قد وجه بتكثيف الحملات الأمنية لرفع الإشغالات بشوارع المحافظة، وقاد مدير الأمن حملة مكبرة بشوارع مدينة طنطا للتصدى الحاسم ورفع اشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة بمدينة طنطا، بمشاركة اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعقيد وسيم قنديل مأمور قسم شرطة مرافق الغربية والمقدم محمد على وكيل القسم والمقدم محمد السعدنى رئيس المباحث، وأسفرت الحملة عن رفع 870 حالة إشغال، وتحرير 248 محضر جنحة اشغال وإزالة 84 حواجز خرسانية و15 فرشا عشوائيا.

وكان اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير امن الغربية، قد قاد حملة مرافق مكبره بشوارع مدينة المحلة، لرفع الإشغالات بشوارع المدينة لفرض السيطرة الأمنية، وإزالة إشغالات المحلات والكافيهات التى تعوق حركة المرور بالطرق والشوارع.

شارك فى الحملة اللواء حازم الدهبى نائب المدير لقطاع المحلة، واللواء مجدى عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة مرافق الغربية، والمقدم محمد على وكيل القسم والمقدم مصطفى النمس رئيس وحدة مرافق المحلة، بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، والمهندس محمد متولى رئيس حى ثان المحلة.

وأسفرت الحملة عن رفع 140حالة اشغالات لكافيهات ومحلات مخالفه، بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة.

ولاقت الحملة استحسان وقبول المواطنين، لمجهودات رجال الشرطة فى فرض السيطرة الأمنية، ومواجهة أى مظاهر للخروج عن القانون بالشوارع.

مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (1)
مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (1)

 

مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (7)
مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (7)

 

مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (5)
مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (5)

 

مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (6)
مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (6)

 

مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (4)
مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (4)

 

مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (3)
مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (3)

 

مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (2)
مدير أمن الغربية يقود حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع طنطا (2)

 

 


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