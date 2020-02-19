محمد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون مع رئيس إريتريا

كتبت ريهام عبد الله

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، برئيس دولة إريتريا واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك والمستجدات الإقليمية.

ونشر بدر عساكر، مدير مكتب ولى العهد السعودى، فيديو من اللقاء عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الأربعاء، وعلق :"سمو ولي العهد ورئيس دولة أريتريا يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك والمستجدات الإقليمية ويؤكدان على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس".

سمو #ولي_العهد ورئيس دولة #أريتريا يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك والمستجدات الإقليمية ويؤكدان على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس. pic.twitter.com/zJmsm995Zi — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 19, 2020

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى قد التقى بـ "بان كى مون" الأمين العام السابق للأمم المتحدة، نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية "ذا إيلدرز"، واستعرضا خلال اللقاء، عدد من القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك.



بدر عساكر

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية عبر تويتر، صورة من اللقاء، وعلق عليها :"ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية "ذا إيلدرز" السيد بان كي مون، ويستعرضان عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكذلك ولى العهد الأمير محمد بن سلمان قد شاركا فى ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4، يوم 26 يناير الماضى.

ونشر حساب "السفارة في القاهرة"، مجموعة من الصورة أثناء الاحتفال، وعلق عليها "خادم الحرمين الشريفين خلال رعايته الحفل الختامى لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4، وكان في استقباله سمو أمير منطقة الرياض، وولي العهد".

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كلا من الشيخ نواف الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ عبد الله آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين، والشيخ سعد السعدي وزير الشؤون الرياضية لسلطنة عمان، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولى العهد بدولة الكويت، قد وصل إلى الرياض، لحضور الحفل الختامى لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.