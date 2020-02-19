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محكمة النقض تُطلق موقعا إلكترونيا جديدا لتطوير المنظومة القضائية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:42 م
محكمة النقض تُطلق موقعا إلكترونيا جديدا لتطوير المنظومة القضائية المستشار عبد الله الأعصر رئيس محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أطلقت محكمة النقض موقعا الكترونيا جديدا، حيث وجه رئيس المحكمة المستشار عبد الله الأعصر مركز معلومات المحكمة بالعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة المنظومة القضائية واتاحة التشريعات والمبادئ التى أرستها المحكمة منذ نشأتها من خلال هذه النافذة.

 

وقال بيان صادر عن المحكمة، إن ذلك يأتى مساهمة فى النهوض بأعباء الرسالة المقدسة فى إرساء قواعد العدالة، وإعمالًا لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية من أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا"، وتيسيرًا للقضاة والباحثين بلوغ العدل الذى هو هدف كل نظام قضائى، وانطلاقًا من واجب المحكمة العليا فى البلاد تجاه الوطن.

 

وأضاف البيان، أن رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله عصر وجه، مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لإتاحة التشـريعات المصـرية والمبادئ القانونية التى أرستها محكمتنا العليا وسطرتها أقلام قضاة مصر العظام وكانت نبراسًا للمشرع منذ إنشاء المحكمة وحتى الآن.

 

وتابع البيان، وارتكازًا على ذلك - وفى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمى ومواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثمارى جيد وانطلاقًا من استراتيجية التطوير الشامل التى انتهجتها محكمة النقض لتحديث العمل ومواكبة التطور التكنولوجى وتوفير وسائل بديلة للقضاة والمحاميين والباحثين تعينهم على العمل، ولحسن سير العدالة، أضحى إنشاء موقع إلكترونى جديد على الرابط المؤمن (https://www.cc.gov.eg) من الاحتياجات الأساسية للارتقاء بمستوى العمل القضائى مع إمكانية التشغيل على جميع الأجهزة ومنها التليفون المحمول مع إتاحة خاصية البحث المتقدم.

 


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