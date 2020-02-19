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محافظ كفر الشيخ يناقش خطة الطرق الحيوية بتكلفة 210 مليون جنيه

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:43 م
محافظ كفر الشيخ يناقش خطة الطرق الحيوية بتكلفة 210 مليون جنيه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _محمد سليمان

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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، خطة الطرق الحيوية المزمع تنفيذها لخلق شبكة طرق بنطاق المحافظة، بتكلفة 210 مليون جنيه، بإجمالي طول 92 كم، لتطوير الطرق ورفع كفاءتها، وربط محاورها المختلفة بالشبكة القومية للطرق.

 

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم حصر طرق المحافظة، ووضعها في خريطة وجدول يوضح البيانات الرئيسية، والتكاليف المتوقعة، والتقرير الفني بالحالة الفعلية لهذه الطرق والجهة المسئولة عن رصفها، والتي تضمنت " (طريق دسوق/ سيدي سالم) والذي يخدم دسوق، شباس الملح، سد خميس، بطول 7 كم وعرض 7م وتكلفة 20 مليون و200 ألف جنيه، و(طريق سيدي سالم)والذي يخدم العيسوي، وأبو زهرة بطول 7 كم وعرض 6 م بتكلفة 18 مليون و 700 ألف جنيه، و(طريق كفرالشيخ/ الرياض) والذي يخدم الحمراء، والبخانيس، وأريمون، وكوبري خمار، بطول 7 كم وعرض 5 م بتكلفة 22 مليون و 500 ألف جنيه، و(طريق كفرالشيخ/ الرياض) والذي يخدم دقلت، والوزارية، والرافد، بطول 5 كم وعرض 5.5 م بتكلفة 7 مليون و 100 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، بالإضافة إلى (طريق سخا/ مسير) بطول 2 كم وعرض 9.9 م بتكلفة 5 مليون جنيه، و(طريق محلة موسي/ النطاف/ روينة) بطول 1.5 كم وعرض 6.5 م بتكلفة 2 مليون و 800 ألف جنيه، و(طريق الحامول/ الرياض) بطول 7 كم وعرض 6 م بتكلفة 17 مليون و 700 ألف جنيه، و(طريق الحامول/ سيدي غازي) والذي يخدم المناولة، والخمسين، وكفر أبو شعيشع بطول 5 كم وعرض 5.5 م بتكلفة 10 مليون و 300 ألف جنيه، و(طريق الحامول/ الحجر/ أبو سكين) بطول 5 كم وعرض 7م بتكلفة 11 مليون جنيه، و(طريق فوه/ أبودراز/ التصافي) بطول 2 كم وعرض 5.5 م بتكلفة 3 مليون و 600 ألف جنيه، و(طريق فوه) والذي يخدم قبريط، ومنشأة قبريط بطول 3 كم وعرض 5.5 م بتكلفة 4 مليون و 500 ألف جنيه.

و قال محافظ كفر الشيخ، بالإضافة إلى طريق قلين، يخدم منية قلين، والشاذلي بطول 5 كم وعرض 6 م بتكلفة 8 مليون و 100 ألف جنيه، و(طريق قلين/ عين الحياة) بطول 2.5 كم وعرض 5.5 م بتكلفة 3 مليون و 700 ألف جنيه، و(طريق بيلا) والذي يخدم طريق شارع الأهرام بطول 2 كم وعرض 10 م بتكلفة 5 مليون و 200 ألف جنيه، و(طريق مطوبس) بطول 5 كم وعرض 5.5 م بتكلفة 8 مليون و 100 جنيه، و(طريق دسوق) والذي يخدم قلين، أمام قرية الشهداء بطول 3 كم و عرض 8 م بتكلفة 6 مليون و 400 ألف جنيه، و(طريق دسوق) والذي يخدم لاصفير، وأبو مندور بطول 3 كم وعرض 6.5 م بتكلفة 2 مليون و 900 ألف جنيه، و(طريق دسوق) والذي يخدم تل مطيور، الصوامع، التصافي بطول 3 كم و 5 م بتكلفة 6 مليون جنيه، و(طريق دسوق) بطول 8 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه ".

أكد محافظ كفرالشيخ، أن أعمال رصف الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة بمحافظة كفرالشيخ، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.

كلف محافظ كفرالشيخ، جميع رؤساء المراكز والمدن بعمل لجان استلام من هيئة الطرق ومديرية الطرق والجامعة وسحب عيانات عشوائية من استلام ابتدائي ونهائي، بالإضافة إلي تخصيص نائب مدينة للمتابعة، وتجهيز تقارير بالطرق المنفذة لكل مركز ومدينة خلال 10 أيام، مشدداً أنه سيتم تشكيل لجان لأخذ عينات من الطرق برئاسة محافظ كفرالشيخ ونائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتيرالعام المساعد ومديرية الطرق وهيئة الطرق، قائلاً: " اتحمل مسئوليتك أمام ربنا، واللي مش هيشتغل بما يرضي الله سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده ".

أشار محافظ كفرالشيخ، انه سيتم تفعيل GIS بالمحافظة، وربط الإحداثيات بعمل دراسات لمسارات الطرق بالاستعانة بالأقمار الصناعية لخلق شبكة طرق متكاملة للصالح العام.

شدد محافظ كفرالشيخ، علي رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية، بمتابعة أعمال الرصف والنظافة والبيئة والإنارة ومياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والقرى، مؤكدًا أنهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن المرافق والخدمات كلًا بدائرته، فضلًا عن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، وذلك في إطار رفع كفاءة المرافق والخدمات بمدن وقري المحافظة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 


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