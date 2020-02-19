محافظ المنوفية يكلف رؤساء المدن بعزل أعمدة الإنارة وشفط تجمعات المياه

المنوفية -محمد فتحى

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى ، ورئيس قطاع كهرباء المنوفية برفع درجة الإستعداد القصوى وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التى تتعرض لها البلاد وهطول الأمطار بشكل غزيز على مختلف أنحاء المحافظة .

و وجه المحافظ رؤساء مراكز المدن والأحياء بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار والتأكد من أن جميع بلوعات مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريف المياه، وذلك بالتنسيق مع مديرى فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى كل فى نطاقه .

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات للتأكد من عزلها جيداً وإجراء الصيانة اللازمة لها بالتنسيق التام مع فروع قطاع الكهرباء بالمراكز والمدن كل فى نطاقه، بالإضافة إلى عمل ورديات على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأعمدة حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

كما أكد محافظ المنوفية على ضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين و الأحداث الطارئة للتعامل الفورى معها.

وكانت محافظة المنوفية، قد شهدت موجة من الطقس السيئ حيث سقطت الأمطار على معظم مراكز وخاصة مراكز السادات ،شبين الكوم،منوف ،أشمون حيث شهدت مدينة منوف سقوط أمطار غزيرة تسببت فى إختفاء المارة فى الشوارع ،بالاضافة إلى برو دة الجو.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة واخرى بكل مركز بالاضافة رفع حالة الاستعداد القصوى لتسير الطريق فى حالة هطول أمطار شديدة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة المنوفية ،عن رفع درجة الاستعداد القصوى لانتشال المياه لمنع حدوث الشلل المرور ،بالاضافة الى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات فى حالة حدوث أى إنسداد لها ،بالاضافة الى إنتشار سيارات الكسح لشفط المياة ،لتسير حركة المرور لعدم حدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

وأعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المروري، بالاضافة الى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات فى حالة حدوث أى انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

يأتى ذلك استمرار لمواجهة موجة الطقس السيئ والتى أدت إلى هطول أمطار غزيرة على مراكز المحافظة تسببت فى اختفاء المارة من الشوارع.

وقام رئيس شركة ميا الشرب بمحافظة المنوفية، بتكليف رؤساء الافرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار،بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط وتم عمل اللازم.