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ويترأس الاجتماع الأول للمجلس الإقليمى للصحة

محافظ الفيوم يوقع بروتوكول لتطوير 6 مناطق بتكلفة 120 مليون جنيه

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:39 م
محافظ الفيوم يوقع بروتوكول لتطوير 6 مناطق بتكلفة 120 مليون جنيه توقيع البروتوكول
الفيوم رباب الجالي

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وقع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق، لتطوير 6 مناطق غير مخططة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب عماد سعد حموده رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، واللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن ومسئولى التخطيط والاسكان بالمحافظة.

خلال كلمته، أشاد محافظ الفيوم بدور صندوق تطوير العشوائيات فى تطوير المناطق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بصورة متكاملة، مشيراً أن المناطق الغير مخططة ال 6 التى سيتم تطويرها بتكلفة مالية قدرها 120 مليون جنية، هى "الصوفى والعرضي" والحاكورة ومساكن حى جنوب، و"الشيخا شفا وبطل السلام" و"الصيفية"، و"عزبة مأمون وعلواية صاوي"، و"عزبة جبيلي".

وكشف المحافظ عن البدء فى تنفيذ التطوير خلال الخطة المالية الحالية كمرحلة أولى، موضحاً أن محافظة الفيوم ليس بها مناطق مصنفة كمناطق خطرة.

يأتى توقيع تلك البروتوكول انطلاقًا من الدور الذى تقوم به الدولة لتطوير العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للإرتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن فى الحصول على مسكن أمن مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية.

كما ترأس محافظ الفيوم، الاجتماع الأول للمجلس الإقليمى للصحة،  للوقوف على أعمال قطاع الصحة، ودراسة مطالب مقدمى الخدمة الطبية للعمل على بحث أفضل الآليات لتلبيتها، من أجل الارتقاء بالقطاع بما يؤدى لتقديم خدمة طبية مناسبة للمواطنين بالإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، ووكلاء وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، ومدير عام فرع التأمين الصحي، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة، ومدير الإسعاف بالفيوم، ومديرى مستشفيات الفيوم العام، والتأمين الصحي، ورئيس مجلس إدارة جمعية مرضى الأورام بالفيوم "مركز أورام الفيوم"، ونقيب أطباء الفيوم، ومدير المجلس القومى للسكان، وعدد من ممثلى الجهات ذات الصلة.

فى بداية اللقاء رحب محافظ الفيوم بالحضور، معرباً عن أمله فى أن يحقق المجلس أهدافه المرجوة للارتقاء بالقطاع الصحى وتوفير خدمة طبية وعلاجية مناسبة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية التنسيق المتبادل بين أعضاء المجلس وإنكار الذات والعمل من خلال الفريق الواحد.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، بأن المحافظ أكد خلال الاجتماع على إعداد بيان تفصيلى بكافة الإمكانات المتاحة، لدى كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمة الطبية للمواطنين من خلال أعضاء المجلس الإقليمى للصحة، مع بيان عدد حالات المرضى المنقولة للمستشفيات من خلال الإسعاف أو بغيرها، لوضع خطة واضحة لتنظيم العمل بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

ولفت المحافظ الى أهمية وضع أفضل الآليات لسد العجز ببعض التخصصات الطبية بالتنسيق بين مستشفيات الفيوم العام والجامعى والتأمين الصحي، والعمل على التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لانتداب أحد الأطباء يوم أسبوعياً بالتخصصات التى بها عجز واستغلال الميزة النسبية للقرب المكانى من القاهرة، فضلاً عن التعامل بنظام التعاقد مع عدد آخر من الأطباء، بجانب تنظيم عمل أطباء الامتياز تحت إشراف من المتخصصين، مع زيادة حملات توعية المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن محافظ الفيوم أكد على التنسيق مع المستشفيات الخاصة، لاستقبال بعض الحالات المرضية من خلال دورها المجتمعى والمشاركة فى تخفيف الأعباء عن المستشفيات الحكومية، لافتاً إلى أهية توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء وأطقم التمريض لتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، والتعامل بحزم واتخاذ كافة الإجراءت القانونية الرادعة لكل من يتعرض أو يعطل عمل أى من مقدمى الخدمة الطبية بأى موقع من المواقع، مشدداً على استغلال كافة الإمكانات المتاحة بالقطاع الصحى لتحقيق أقصى فائدة من خلال التوظيف الأمثل لأصول الدولة، موضحاً أهمية حصر تلك الإمكانات بكافة مواقع تقديم الخدمات الطبية لتحديد الرؤى المناسبة لتلبية مطالب المواطنين من الخدمة العلاجية.

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