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محافظ الغربية يلتقي بأصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة لبحث مشاكلهم

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:43 م
محافظ الغربية يلتقي بأصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة لبحث مشاكلهم جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مع أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المشكلات التي تواجه النهوض بهذه الصناعة وإيجاد الحلول المناسبة لهم، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية مع أصحاب هذه المصانع بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة وبحضور الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة.

واستعرض أصحاب المصانع المشكلات التي تواجه تطوير مصانع الغزل والنسيج، وأكد محافظ الغربية أن صناعة الغزل والنسيج هي أساس الصناعة بمحافظة الغربية، مشيراً إلى أنه دائماً ما يسعى لحل مشاكل جميع المصانع وخاصة صناعة الغزل والنسيج لتعود هذه الصناعة إلى سابق عهدها في الريادة على مستوى العالم، مؤكداً دعمه الدائم ومساندته لتطوير هذه الصناعة لدفع عجلة التنمية داخل المحافظة.

كما أشار محافظ الغربية إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بجميع الصناعات وخاصة صناعة الغزل والنسيج والفترة القادمة سوف تشهد طفرة كبيرة في إحياء هذه الصناعة وتطويرها.

من ناحيه أخرى التقي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بوفد من الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

حيث تم استعراض تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التحول الرقمي والتي يتم تنفيذها بديوان عام المحافظة وتشمل ميكنة جميع إدارات الديوان العام وذلك لتوفير الوقت والجهد والقضاء على الروتين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه المنظومة تعمل على مكافحة الفساد المالي والإداري وكذا توفر قاعدة بيانات ثابتة تعمل على تسهيل جميع الإجراءات.

 

 


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