محافظ الغربية يستعرض تطبيق منظومة التحول الرقمي بالديوان العام

الغربية عادل ضرة

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بوفد من الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

واستعراض تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التحول الرقمي والتي يتم تنفيذها بديوان عام المحافظة وتشمل ميكنة جميع إدارات الديوان العام وذلك لتوفير الوقت والجهد والقضاء على الروتين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه المنظومة تعمل على مكافحة الفساد المالي والإداري وكذا توفر قاعدة بيانات ثابتة تعمل على تسهيل جميع الإجراءات.

كما أكد المحافظ أيضاً ضرورة عمل نافذة لكل مديرية من مديريات الخدمات في منظومة التحول الرقمي لإبراز الأنشطة والإنجازات التي تقوم بها كل مديرية وربطها بالديوان العام، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تعمل على متابعة ومراقبة الرخص المستخرجة للمباني وكشف المخالفات وكذا حصر قرارات الإزالة والتعديات ومتابعة تنفيذها على أن يتم توفير هذه البيانات بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة.

أوضح محافظ الغربية أن هذه المنظومة سوف تضم نافذة خاصة بمتابعة المشروعات لمعرفة تاريخ بدء ونهو هذه المشروعات ونسب التنفيذ، كما تم استعراض كيفية وضع كاميرات مراقبة على مستوى إدارات الديوان العام،

وأكد المحافظ ضرورة تغطية كافة الأدوار بالمحافظة بمجموعة من الكاميرات والتي تساعد في حفظ الأمن والاستقرار وضبط منظومة العمل.

كما قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بزيارة مفاجئة لموقف بسيون لمتابعة انتظام خطوط السير والالتزام بتعريفة الركوب المحددة لكل خط والتأكد من توافر وسائل المواصلات الكافية بكل خط، جاء ذلك بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب.

وخلال الزيارة تحاور محافظ الغربية مع الركاب والسائقين للتعرف على مقترحاتهم والتي تضمنت نقل الموقف وإنشاء مجمع مواقف متكامل لمركز بسيون يضم كافة الخطوط، حيث أكد أنه سيتم دراسة الأمر مع لجنة المواصلات التي تم تشكليها مؤخراً بديوان عام المحافظة.

وأثناء مرور محافظ الغربية على طريق بسيون طنطا لاحظ وجود نواتج تطهير على مصرف نشرت حيث كلف بتطهير المصرف وإزالة كافة نواتج التطهير قبل يوم الأحد القادم.

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ميدانية صباح اليوم بقرية كفر سليمان مركز بسيون والتي تعد من القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة للوقوف على مستوى الخدمة الموجودة بالقرية والتعرف على متطلبات المواطنين لتحسين الخدمات للنهوض بالقرية ، جاء ذلك بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب.

حيث بدأ الجولة بمتابعة محافظ الغربية للعملية التعليمية بمدرسة كفر سليمان الابتدائية ومقر وحدة تنظيم الأسرة ومقر مركز شباب القرية.

كما تابع جولته بتفقد قطعة أرض مجاورة للكتلة السكنية لدراسة مقترح إنشاء مركز خدمي عليها يضم (مجمع مدارس – وحدة صحية – مركز شباب – محطة معالجة صرف صحى للقرية والقرى المجاورة).

وخلال الجولة أصدر محافظ الغربية توجيهاته بقيام مديرية الري بالتطهير الدوري لبحر سيف بنطاق القرية وإزالة ناتج التطهير خارج القرية ، مكلفاً بقيام الوحدة المحلية بإزالة فورية لتجمع قمامة ومخلفات من مدخل القرية.

كما ألتقى محافظ الغربية بأهالي القرية ، مؤكداً أنه سيتم التنسيق الفوري مع كافة الجهات المعنية للنهوض بحالة القرية خدمياً وتوفير حياة كريمة لمواطنيها ، مشيراً إلى أن المحافظة تتبع نهجين الأول هو النهوض بالقري المنتجة لتكون نواة جذب للعمالة من القرى المجاورة لها بالتوازي مع النهوض بمستوى خدمات القرى الأكثر احتياجا.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ قد افتتحا مشروع الصرف الصحي لقرى كفر حسين والسحيمية بتكلفة ٣٠ مليون جنيه والذى يضم (محطة رفع صرف صحى - شبكة إنحدار بطول ٧.٥كم - خط طرد بطول ٢.٦ كم) ويخدم المشروع ١٠ آلاف نسمة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية بقرى مركز زفتي لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بمركز زفتي بحضور أعضاء مجلس النواب والمهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ومدير الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ورئيس مركز ومدينة زفتي.

وعقب الافتتاح؛ أكد محافظ الغربية إنه خلال العام القادم سيتم الإنتهاء من تغطية قرى المحافظة بخدمة الصرف الصحي بنسبة 63% مما يمثل معدلات مرتفعة.