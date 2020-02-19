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الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:15 م
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محافظ الغربية: التنسيق للنهوض بقرية كفر سليمان ويكلف بتطهير مصرف نشرت

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:15 م
محافظ الغربية: التنسيق للنهوض بقرية كفر سليمان ويكلف بتطهير مصرف نشرت محافظ الغربية مع الأهالى
الغربية - مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم قرية كفر سليمان مركز بسيون والتي تعد من القرى الأكثر إحتياجاً بالمحافظة للوقوف على مستوى الخدمة الموجودة بالقرية والتعرف على متطلبات المواطنين لتحسين الخدمات للنهوض بها، جاء ذلك بحضور سامح حبيب عضو مجلس النواب، حيث بدأت الجولة بمتابعة محافظ الغربية للعملية التعليمية بمدرسة كفر سليمان الإبتدائية و مقر وحدة تنظيم الأسرة ومقر مركز شباب القرية.

كما تابع جولته بتفقد قطعة أرض مجاورة للكتلة السكنية لدراسة مقترح إنشاء مركز خدمي عليها يضم (مجمع مدارس – وحدة صحية – مركز شباب – محطة معالجة صرف صحى للقرية والقرى المجاورة).

وخلال الجولة أصدر محافظ الغربية توجيهاته بقيام مديرية الري بالتطهير الدوري لبحر سيف بنطاق القرية وإزالة ناتج التطهير خارج القرية، مكلفاً بقيام الوحدة المحلية بإزالة فورية لتجمع قمامة ومخلفات من مدخل القرية.

كما التقى محافظ الغربية بأهالي القرية، مؤكداً أنه سيتم التنسيق الفوري مع كافة الجهات المعنية للنهوض بحالة القرية خدمياً وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، مشيراً إلى أن المحافظة تتبع نهجين الأول هو النهوض بالقري المنتجة لتكون نواة جذب للعمالة من القرى المجاورة لها بالتوازي مع النهوض بمستوى خدمات القرى الأكثر إحتياجاً.

كما زار محافظ الغربية موقف بسيون لمتابعة إنتظام خطوط السير والإلتزام بتعريفة الركوب المحددة لكل خط والتأكد من توافر وسائل المواصلات الكافية بكل خط.

وخلال الزيارة تحاور محافظ الغربية مع الركاب والسائقين للتعرف على مقترحاتهم والتي تضمنت نقل الموقف وإنشاء مجمع مواقف متكامل لمركز بسيون يضم كافة الخطوط، حيث أكد أنه سيتم دراسة الأمر مع لجنة المواصلات التي تم تشكليها مؤخراً بديوان عام المحافظة.

وأثناء مرور محافظ الغربية على طريق بسيون طنطا لاحظ وجود نواتج تطهير على مصرف نشرت حيث كلف بتطهير المصرف وإزالة كافة نواتج التطهير قبل يوم الأحد القادم.

 

 

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