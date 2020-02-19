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محافظ الدقهلية :صالة جيم وحضانه لأبناء الموظفين فى الديوان العام

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:34 م
محافظ الدقهلية :صالة جيم وحضانه لأبناء الموظفين فى الديوان العام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اننا استهدفنا خلال الفترة الماضية تحقيق مهام ضرورية داخل ديوان عام المحافظة تستهدف إرضاء المواطنين وايضا العاملين مشيرا إلى عمليات الاحلال والتجديد للقاعة الكبرى لتليق بمحافظة الدقهلية العريقة والصيانه الكاملة لمبنى الديوان داخلة وخارجه وتنفيذ مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين ،وصالة للجيم ومسجد وحضانه لابناء العاملين.

بالإضافة إلى تدشين منظومة النظافة بصناديق جديده وسيارات مكنسية وجرارات، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدة محافظ الدقهلية اليوم لمديرى الإدارات وجموع العاملين بديوان عام المحافظة وذلك بحضور السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ، وقد اكد محافظ الدقهلية على ان هناك تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والاخلاص فى العمل من اجل تحقيق المزيد من الانجازات لصالح مواطنى الدقهلية الذين يستحقون منا كل الجهد والعمل لتظل الدقهلية رائده.

واشار الدكتور مختار إلى أن علينا جميعا أن  نعمل كفريق عمل واحد موضحا انه لا أحد يمكن أن ينجح بمفرده، وعلينا أيضا جميعا احترام قيمة الوقت فكل انجاز  يتم له تاريخ بدء وتاريخ انتهاء حتى تتحقق أهدافنا من أجل محافظتنا التى تستحق منا كل الوقت لنحقق المزيد من الانجاز .

واكد المحافظ على أهمية اتباع أسلوب الإدارة بالأهداف والتى تتطلب التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، مشيرا إلى ضرورة أن يعلم الجميع بان السمعة الطيبة والسيرة الحسنة وطهارة اليد والعمل الجاد كل هذه المقومات هى سر النجاح والترقى.

وقال المحافظ غير مسموح اطلاقا بالتراخى أو الاهمال فى العمل وأن هؤلاء ليس لهم مكان فى منظومة العمل معه ،وفى نهاية اللقاء أدار محافظ الدقهلية حوارا  مفتوحا مع جميع العاملين استمع فيه الى مقترحاتهم التى تتعلق بصالح العمل وبهم كمواطنين فى المقام الأول ووعد بالعمل على دراستها وتحقيقها واكد أن بابه مفتوح للجميع بلا استثناء.

 

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الدقهلية

محافظ الدقهلية

العاملين بالديوان العام

مشاكل الدقهلية

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