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محافظ البحر الأحمر:20 وحدة سكنية لموظفى قرية الشيخ الشاذلى ومحلات تجارية للأهالى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:04 م
محافظ البحر الأحمر:20 وحدة سكنية لموظفى قرية الشيخ الشاذلى ومحلات تجارية للأهالى محافظ البحر الأحمر خلال جولته بقرية الشيخ الشاذلى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته التفقدية لقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم،  اليوم الأربعاء، على عقد لقاء شعبى مع أبناء القرية للاستماع إلى مطالبهم

بدأ اللقاء بكلمة من النائب أحمد ابوخليل عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية للمحافظة، حيث رحب بالمحافظ والوفد المرافق له، وقال المحافظ لأهالى القرية : " المصارحة والشفافية منهجى فى العمل، وأعمل على تنفيذ كل ما يصب فى المصلحة العامة وخدمة المواطنين، وفقاً لاستراتيجية الدولة ببناء الإنسان، ورؤية مصر 2030، والرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية شدد على حسن معاملة المواطنين، والاستماع إليهم وتنفيذ مطالبهم". 

واستجاب المحافظ لمطالب أهالى القرية، وأبرزها إنشاء 20 وحدة سكنية لموظفى القرية، وعدد من الوحدات السكنية كمرحلة جديدة، وكذا خزان خرسانى لتكديس المياه سعة 3 آلاف متر، وإنشاء سلخانة خارج القرية لمنع الذبح فى الشوارع أثناء المولد، ودراسة توفير مكان بديل لمحطة تحلية، وشبكة لضخ المياه، كما كلف قطاع الطرق بالبحر الأحمر بسرعة الإنتهاء من صيانة طريق مرسى علم - الشيخ الشاذلى، وطريق برنيس - الشيخ الشاذلى

ووافق المحافظ على تخصيص مكان لإقامة محلات تجارية لأهالى القرية، لنقل الباعة الجائلين إليه، بدلاً من افتراش الشوارع أثناء مولد الشيخ أبوالحسن الشاذلى، ووجه بإنارة مدخل القرية، وكلف الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بإعداد مقايسة تقديرية لإنشاء دار مناسبات لخدمة أهالى القرية وضيوفها

رافق المحافظ فى الزيارة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، ورئيس قرية الشيخ الشاذلى، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

 

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البحرالاحمر

قرية الشيخ الشاذلى ابو الحسن

محلات للباعة الجائلين

محافظ البحر الأحمر

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