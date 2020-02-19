محافظ البحر الأحمر يأمر بسرعه الانتهاء من تطوير المجزر الآلى بالشلاتين (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى،خلال زيارته الأولى لمدينة الشلاتين المجزر الآلى بالمدينة، حيث يجري الآن إعادة تطويره بعدما نشب فيه حريق منذ عدة أشهر، أدى إلى إتلاف العديد من الأجهزة الموجودة بالمجزر، ووجه المحافظ بسرعه الانتهاء من أعمال التطوير للمجزر، على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لآخر أعمال الأسبوع القادم، نظراً لأهمية المجزر في توفير لحوم آمنة بعد الكشف البيطرى عليها.

وتوجه المحافظ إلى مشروع ال15 عمارة بالشلاتين "إسكان إداري"، حيث تفقد الوحدات السكنية للمشروع، الذي ينفذه شركة المقاولون العرب بإشراف جهاز التعمير بالمحافظة ، بتمويل من محافظة البحر الأحمر، والوحدات كاملة التشطيب، بمساحة 90 متر للوحدة.

كان أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، جولة تفقدية لمستشفى الشلاتين المركزي، تفقد خلالها أقسام المستشفى ( طوارئ - إستقبال - عناية مركزة - غرفة الإنعاش - حضانات الأطفال).

حرص المحافظ خلال الجولة على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، حيث استمع إليهم، وسألهم عن مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وأوجه الرعاية المقدمة لهم، كما إلتقي بعدد من أطباء جامعة الزقازيق الذين يأتون إلى مدن المحافظة للكشف عن المواطنين في مختلف التخصصات التي بها عجز بمستشفيات المحافظة.

وشدد المحافظ على تقديم أفضل الخدمات الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان صحياً، لافتاً إلى أن هناك اهتمام كبير من الحكومة للإرتقاء بالملف الصحي.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، وعضوا مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية، النائب أحمد ابوخليل، والنائب ممدوح عمارة، والعميد هاني عبدالقوي رئيس مدينة الشلاتين، ومدير مديرية الصحة بالبحر الاحمر، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.