محافظ البحر الأحمر: تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى لأهالى حلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

وافق محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته التفقدية الأولى لحلايب، على تخصيص قطعة أرض، لبناء مستشفى لأهالي بالمدينة، حيث أكد المحافظ أنه يسعي إلى "الإصلاح الصحي" بالمحافظة من خلال تطوير المستشفيات، وعمل زيارات متكررة إليها ولمختلف المصالح الحكومية للوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ البحر الأحمر في بيان للمحافظة إلى أن توجيهات القيادة السياسية صارمة بشأن الملف الصحي، وأنه لا يقبل أي تجاوز تجاه المواطنين.

وكان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، قد قام أمس الثلاثاء بزيارته الأولى لمدينة حلايب، حيث عقد لقاء جماهيري مع المواطنين، ومشايخ القبائل، وأعضاء مجلس النواب، عن المنطقة الجنوبية.

واستمع المحافظ لمطالب الأهالي، التى تمثلت في المطالبة بوضع ضوابط لتوزيع مساكن وحدات التوطين، وإنشاء وحدة حجر بيطري، ومكتب بريد، ومستشفى، وموقف إقليمي، ومركز شباب، وإنشاء مقرات للجهات الحكومية بالمدينة.

واستجاب المحافظ لمطلب الأهالي بالإعلان عن طلب الحصول على الوحدات السكنية وعددها 538 وحدة، وكلف المدينة بتشكيل لجنة تتضمن أعضاء مجلس النواب، وبعض مشايخ القبائل، لدراسة الحالات ووضع الضوابط والشروط والعرض عليه، على أن تكون الأولوية في التوزيع، للمطلقات والارامل، ومتضرري السيول، والزواج الحديث ومتعددي الزواج.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة حلايب تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي كلفه بتسخير كل الجهود لخدمة أبناء المدينة، لتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لاستراتيجية الدولة ببناء الإنسان بشكل عام، وعلى المستوى الصحي والتعليمي بشكل خاص.

رافق المحافظ في الزيارة، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ورئيس مدينة حلايب اللواء مصطفي عبدالرحيم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.