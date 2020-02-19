محافظ البحر الأحمر: الرئيس كلفنى بالارتقاء بالملف الصحى لأهالى الشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته الأولى لمدينة الشلاتين جولة تفقدية لمستشفى الشلاتين المركزي، تفقد خلالها أقسام المستشفى "طوارئ - إستقبال - عناية مركزة - غرفة الإنعاش - حضانات الأطفال".

حرص المحافظ خلال الجولة على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، حيث استمع إليهم، وسألهم عن مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وأوجه الرعاية المقدمة لهم، كما إلتقى بعدد من أطباء جامعة الزقازيق الذين يأتون إلى مدن المحافظة للكشف عن المواطنين فى مختلف التخصصات التى بها عجز بمستشفيات المحافظة.

وشدد المحافظ على تقديم أفضل الخدمات الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان صحياً، لافتاً إلى أن هناك اهتمام كبير من الحكومة للإرتقاء بالملف الصحي.

وكان حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته الأولى لمدينة الشلاتين، على عقد لقاء جماهيرى مع المواطنين، بحضور مشايخ القبائل فى مركز الإعلام بالمدينة، إمتد لأكثر من ساعتين، للاستماع إلى مطالب الأهالى.

واكدت بيان للَحافظة ان اللقاء بدأ بترحيب كبير من أهالى مدينة الشلاتين بمحافظ البحر الأحمر، وسط هتافات "تحيا مصر"، وألقى النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية كلمة ترحيب بالمحافظ، وقيادات المحافظة، أشاد خلالها باهتمام المحافظ بمدن الجنوب، مطالباً بتوفير فرص عمل للشباب، وإقامة مشروعات إنتاجية لتوفير مصدر دخل مناسب لأبناء المدينة، وكذا تجديد الرخص لمراكب الصيد.

كذلك وعد المحافظ الأهالى بوضع حلول جذرية لمشكلة تكدس الطلاب والانقطاع المتكرر للتيار الكهربى بالمدينة، وحل جميع مشكلاتهم.

رافق المحافظ فى الزيارة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، وعضوا مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية، النائب أحمد ابوخليل، والنائب ممدوح عمارة، والعميد هانى عبدالقوى رئيس مدينة الشلاتين، ومدير مديرية الصحة بالبحر الاحمر، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.