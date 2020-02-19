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خالد صلاح
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مجلس الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية يبدأ عمله بمقرها بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:17 م
مجلس الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية يبدأ عمله بمقرها بالعاصمة الإدارية العاصمة الادارية
أ ش أ

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بدأت الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية، أعمالها اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لبدء الدراسة بمختلف كلياتها خلال الفترة المقبلة، وقال السفير يوليوس جيورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية – فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش بدء أعمال مجلس الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة - أنه تم عمل اختبار للطلاب الملتحقين بالجامعة للتأكد من اجادتهم للغة الإنجليزية، لافتا إلى أن الطلاب الذين تم اختيارهم يدرسون باللغة الإنجليزية.
 
وأضاف، أنه سيتم تقديم خريج يمتلك 3 لغات إلى جانب المهارات التى سيتمكن منها خلال دراسته المتخصصة وهو ما يؤهله إلى سوق العمل مباشرة، منوها إلى أنه تقدم أكثر من ألفى طالب وتم اختيار 477 طالبا وطالبة فقط مع بداية الدراسة بالترم الأول فى مختلف الكليات.
 
واستعرض الدكتور أشرف منصور نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية، مراحل تأسيس الجامعة الألمانية الدولية، خلال وقت قصير لم يتجاوز 12 شهرا، مضيفا أن الجامعة تمنح درجة البكالوريوس والماجيستير، ومن بعدها درجة الدكتوراه.
 
وتابع قائلا، إن الجامعات التطبيقية لا يوجد بها علوم إنسانية أو كلية حقوق، وهو نظان تعليمى خاص بألمانيا والدول الناطقة بالألمانية فقط، وأن نظام التعليم التطبيقى يعتمد على الجانب العملى وتنمية مهارات الطلاب ليكونوا على استعداد للدخول إلى سوق العمل مباشرة.
 
وأضاف، أن المرحلة المقبلة للجامعة الألمانية الدولية التطبيقية ستشهد دخول فروع أخرى من العلوم من ضمنها "هندسة تصنيع الدواء"، وهندسة العمارة، لافتا إلى أن تأسيس الجامعة أمر غاية فى الدقة ويتطلب جهودات كبيرة فى مختلف مراحل التأسيس والإنشاء، موضحا أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة لا يتنافسن ولكن يكملان بعضهما البعض.
 
وقال "منصور"، إنه من المؤكد أن المشروع يسير بخطى سريعة، وأنه منذ وضع حجر الأساس وبدء الأعمال فى مايو الماضى والعمل لم يتوقف، وأن وراء هذا المكان قصص نجاح عديدة نفخر بها.
 
بدوره، أعرب فيليب مو بيل المسئول الثقافى والعلمى بالسفارة الألمانية بالقاهرة عن إعجابه الشديد بما شاهده اليوم من منشآت بالجامعة الألمانية الدولية التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأنه سعيد بالتعاون المصرى الألمانى من خلال هذه الجامعة، وأنها تأتى فى إطار تعزيز العلاقات القوية التى تربط بين البلدين.
 
وأكد بيل، أن الإنشاءات التى نتواجد فيها اليوم تمت بسرعة ودقة شديدة فى العمل، وأنه منبهر بحجم الانجاز الذى تحقق فى فترة زمنية قصيرة، موضحا أهمية تواجد جامعة تطبيقية هى الأولى فى مصر، وأن هذه الجامعة تؤكد عمق العلاقات المصرية الألمانية، وأن الشعار الخاص بالجامعة يعد علامة واضحة على رباط الصداقة بين مصر وألمانيا.
 
فيما قالت إيزابل ميرنج المدير الإقليمى للهيئة الألمانية للتبادل العلمى إنها تشعر بالانبهار من التواجد فى مبنى مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية بالجامعة الألمانية الدولية التطبيقية، مؤكدة أهمية هذه الجامعة فى مصر من أجل تقديم خريجين مؤهلين لسوق العمل.
 
وأضافت أنها سعيدة بالتعاون بين ألمانيا ومصر فى مجال التعليم العالى وأن بلادها تدعم بشكل قوى الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية، وأنها سعيدة بتأسيس الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يذكر أن الكليات التى تضمها الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية هى الهندسة ببرامجها "هندسة السيارات - الطاقة – التصنيع- الميكانيكا - الروبوتات"، وكلية المعلوماتية وعلوم الحاسوب ببرامجها (علوم الحاسب التطبيقية - علوم قواعد البيانات - هندسة البرمجيات) وكلية إدارة الأعمال ببرامجها "التمويل والعلوم المصرفية - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - الإدارة الدولية - السياحة والفندقة - إدارة المشروعات وأعمال البناء - إدارة الموانىء والمطارات – اللوجستيات - إدارة العقارات - التسويق الرقمى " ، وأخيراً كلية التصميم ببرامجها " تصميم الأزياء - المجوهرات - التصميم الصناعي".
 
يشار إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة وهى إحدى الجامعات المؤسسة قد استضافت الدفعة الأولى من الدارسين فى الفصل الدراسى الأول الذى بدأ فى سبتمبر 2019.
 

المانيا

الجامعه الالمانيه

العاصمه الاداريه

العاصمه الاداريه الجديده

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