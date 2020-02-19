متهم يلقى مصرعه بعد إلقاء نفسه من فوق مجمع محاكم المنيا لسوء حالته النفسية

لقى متهم مصرعه منذ قليل بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الخامس بمجمع محاكم المنيا وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعى وجاري تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا من شرطة النجدة يفيد بقيام أحد المتهمين بالقاء نفسه من الدور الخامس بمجمع محاكم المنيا وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى المنيا وتبين انه يمر بظروف نفسية سيئة استودعته للاقدام على الانتحار وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان أصيب اليوم الأربعاء 16 شخص في حادث تصادم بين سيارتين اتوبيس تابعة لشركة الكهرباء وأخرى اتوبيس أجرة بالقرب من مدخل العدوة بمحافظة المنيا وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة العام وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين اتوبيس تابع لشركة الكهرباء وأخري ميكروباص أجرة بالقرب من مدخل العدوة بمحافظة المنيا مما اسفر عن أصابه 16 شخص وحري الدفه ب11سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان أصيب 20 شخصًا فى قرية مطاي البلد بشمال محافظة المنيا، نتيجة انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل أثناء إقامة حفل زفاف، وتم نقلهم جميعا لـ3 مستشفيات، وتقرر خروجهم جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية، عدا 3 حالتهم حرجة، كما حدثت تلفيات كبيرة بالمنزل ونفقت بعض رؤوس الماشية وانهارت "بلكونة" بفعل الانفجار.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بانفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل ريفى بقرية مطاى البلد، كان مقاما بداخله حفل زفاف، ونتج عن ذلك إصابة 20 شخصا، تم نقلهم إلي مستشفيات المنيا العام والجامعي ومصر المحبة، وتقرر خروج الجميع عدا 3 هم: "صباح نور خلف" 25 عاماً، "أنوار جمال فتح الباب" 55 عاماً، ربة منزل، ومقيمتان ببندر مطاي، "شهد خلف عبدالله"، 5 سنوات، طفلة، مقيمة بقرية نزلة ثابت.

انتقل رجال البحث الجنائى وقوات الحماية المدنية وقد تمكنوا من إخماد الحريق بمعاونة الأهالى، وجارٍ حصر التلفيات والتحرى حول الظروف والملابسات.