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الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:39 م
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ما هى المواصفات الصحية لفرشاة الأسنان؟ الصحة السعودية توضح

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:00 م
ما هى المواصفات الصحية لفرشاة الأسنان؟ الصحة السعودية توضح الاسنان
فاطمة ياسر

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نشرت وزارة الصحة السعودية  عبر موقعها الرسمي، تقريرا حول أهمية العناية بالأسنان، مؤكدة أن تنظيف الأسنان بفرشاة ومعجون بشكل صحيح ويومي يعد من الخيارات الجيد للصحة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض الناتجة عن إهمال تنظيم الأسنان.

وأضافت وزارة الصحة السعودية خلال موقعها، أن الاهتمام أيضا بفرشاة الأسنان يقلل فرص التعرض لتسوس الأسنان، وأيضا بعض الأمراض الناتجة عن الأسنان الغير صحية والغير نظيفة.

ماهى شروط اختيار فرشاة أسنان صحية ؟

وأضافت وزارة  الصحة السعودية عبر موقعها، أن هناك  ضرورة لاختيار فرشاة الأسنان الجيدة، والتي يجب أن تكون ذات حجم وشكل مناسب للفم، ويسمح بمرورها على جميع أسطح الأسنان بسهولة، وكذلك يجب أن تكون ذات شعيرات ناعمة ومصنوعة من النايلون حتى لا تؤذي وتخدش اللثة والأسنان.

ما هي أهمية تنظيف الأسنان؟

سؤال قامت وزارة الصحة السعودية بتقديم إجابته مؤكدة، أن التنظيف اليومي للأسنان من الأمور التي تحد من تراكم طبقات البلاك علي الأسنان وهي الطبقة  اللزجة وتتكون من  بقايا الطعام وتحتوي على البكتيريا المسببة لأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، أن الاهتمام بتنظيف الأسنان من الحيل التي تقلل من فرص الإصابة بالتهاب اللثة، وأيضا تساعد في الحصول علي نفس منعش خالي من الروائح الكريهة، والحد من تكوين البكتريا الضارة المسببة للروائح الكريهة.

وقدمت وزارة الصحة السعودية، بعض الأضرار والعواقب الناتجة عن  إهمال تنظيف الأسنان، وهي التعرض لتراكم طبقة البلاك علي أسطح الأسنان، وزيادة فرص الإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة، وزيادة فرص تعرض الأسنان للتكسير.

 

 


الاسنان

العناية بالاسنان

طرق للوقاية من مشاكل الاسنان

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