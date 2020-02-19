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الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:33 م
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ما هو أفضل علاج لمشكلة الضعف الجنسي لدى الرجال؟ .. الدكتور أحمد عادل يجيب

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:00 م
ما هو أفضل علاج لمشكلة الضعف الجنسي لدى الرجال؟ .. الدكتور أحمد عادل يجيب الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم
تقرير خاص

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مشكلة كبيرة تواجه بعض الرجال وهي مشكلة الضعف الجنسي الذي تختلف أسبابه، ولكن مع التقدم الهائل في مجال طب الذكورة أصبح بالإمكان التصدي لتلك المشكلة بمنتهى السهولة.

الدكتور أحمد عادل، مدرس امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح من خلال التقرير التالي أحدث الطرق لعلاج الضعف الجنسي.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "اليوم السابع" إن مشكلة الضعف الجنسي التي تواجه بعض الرجال أصبح لها أكثر من حل، وأكثر من علاج ومن أفضل الوسائل الفعالة لعلاج تلك المشكلة هي "دعامات الذكورة" والتي تناسب جميع الأعمار ولا تؤثر تماما على الإنجاب حيث تتم عملية القذف بشكل طبيعي، كما أنها لا تؤثر تماما على الشعور بالإشباع، حيث تتم العملية الجنسية بين الزوجين بشكل طبيعي للغاية.

وأشار إلي إن دعامات الذكورة عبارة عن انبوب يتم وضعه داخل القضيب المكون من ثلاثة انابيب ، انبوب مجرى البول الذي يوجد في المنطقة السفلى، وانبوبتين من أعلى التي يوجد بداخلهم النسيج الكهفي المسئول عن الانتصاب، والدعامات عبارة عن انابيب يتم وضعها بداخل الانبوبتين التي يوجد بداخلهم النسيج الكهفي، في كل انبوب يوضع دعامة من اجل الحصول على صلابة اكثر لإتمام العملية الجنسية، وتتكون دعامات القضيب من جزء من المعدن مغطى بطبقة من السيلكون تجعل درجة تقبل الجسم له عالية.

مميزات لدعامات الذكورة في علاج الضعف الجنسي
مميزات لدعامات الذكورة في علاج الضعف الجنسي

 

وأكد إن دعامات الذكورة لها العديد من المميزات منها أنها تناسب جميع الأعمار بمختلف الحالات الصحية، طالما ان من يركبها هو بحاجة لها طبياً، كما أنها لا تؤثر على المتعة الجنسية فالدعامة تحل محل النسيج الكهفي الذي فشل في تأدية وظيفته بشكل كامل، فالإحساس يبقى كما هو، وكذلك الاشباع الجنسي، والمتعة الجنسية والقذف، ولا تؤثر على الأنجاب  فعملية القذف تتم كما هي ويمكن للرجل الانجاب بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير للدعامة على ذلك.

 

 

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

 

 

الدكتور احمد عادل

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

 

 

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث

 

للتواصل-احمد-عادل
للتواصل-احمد-عادل

 

الفريق-الطبي
الفريق-الطبي

 

 

 

 


الدكتور أحمد عادل

الذكورة

العقم

الانتصاب

سرعة القذف

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دعامات الذكورة

الضعف الجنسي

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