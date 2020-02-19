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لو فى شارعك تراكمات مياه أمطار.. اعرف إزاى تبعت شكوى للتنمية المحلية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:00 ص
لو فى شارعك تراكمات مياه أمطار.. اعرف إزاى تبعت شكوى للتنمية المحلية شفط مياه الأمطار فى المحافظات - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت هيئة الأرصاد المصرية، أمس الثلاثاء، أنها تتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء طقسًا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، فيما رفعت وزارة التنمية المحلية حالة الطوارئ في القاهرة والمحافظات تحسبًا لسقوط الأمطار.

"اليوم السابع" يوضح في كيف يمكن لأى مواطن إرسال شكوى لوزارة التنمية المحلية لإزالة تراكمات مياه الأمطار كما يلى:

1- يمكن إرسال شكوى إلى مبادرة صوتك مسموع التابعة للوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك: " 

2-كما يمكن إرسال شكوى عبر الخط الساخن لمبادرة الوزارة 15330

3-وخصصت الوزارة وسيلة أخرى لتلقى الشكاوى عبر  واتس اب على الرقم 01150606783

4-أما عن أرقام غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية فهى :" 27957837، و33356708" أو فاكس 33378597

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنها تتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء طقسًا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على جنوب سيناء والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات.


التنمية المحلية

الأرصاد الجوية

حالة الطقس

سقوط أمطار

أمطار

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