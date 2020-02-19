لقاءات مكثفة لمفوضية البنية التحتية بالاتحاد الأفريقى على هامش مؤتمر سلامة الطرق

عقدت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقى لقاءات ثنائية مكثفة مع عدد من المسؤولين الدوليين المشاركين فى المؤتمر الوزارى العالمى الثالث للسلامة على الطرق المقام بالسويد .

وتبادلت الدكتورة أمانى أبو زيد أطراف الحديث مع الملك جوستاف، ملك السويد، كما التقت مع جان كلود تود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، وعدد من نواب رئيس البنك الدولي .

وركزت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقى خلال لقاءاتها بالسويد على بحث سبل دعم برامج النقل في أفريقيا مع الأخذ فى الاعتبار الأمن والسلامة الطرقية ودعم الجهات المسؤولة فى أفريقيا سواء فى النقل وخدمات الصحة والاسعاف و قوى الأمن و دعم المواصفات الآمنة للمركبات .

و دعت الدكتورة أمانى أبو زيد، اليوم، آيضا إلى اجتماع حضره 22 وزيرا ووزيرة أفريقية للنقل بهدف بحث الاجراءات العاجلة التى ينبغي للقارة اتخاذها بهدف تقليل عدد القتلى والمصابين من خلال حوادث الطرق إلى النصف على الأقل .

تطرقت الدكتورة أمانى أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقى خلال مشاركتها فى منتدى ميونيخ للأمن إلى دور منطقة التجارة الحرة الأفريقية والتحول الرقمى فى القارة فى جلسة أدارها الاقتصادى الكبير الدكتور محمد العريان، وشارك فيها رئيسة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا و كبير الاقتصاديين الحاصل على جائزة نوبل چوزيف ستيجلتز ورئيس شركة بي إم دبليو .

جدير بالذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن حضره حوالى 40 رئيس دولة وحكومة ونحو 100 وزير على رأسهم سامح شكرى وزير الخارجية .

وحضرت الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة البنية التحتية والطاقة ممثلة عن الاتحاد الأفريقى كما حضر ممثلون عن الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والناتو ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى .