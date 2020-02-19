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الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:59 م
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كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا في ظل انتشار الكورونا؟

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:00 م
كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا في ظل انتشار الكورونا؟ نزلات البرد
فاطمة ياسر

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حالة من الخوف والرعب تسيطر علي البلاد بسبب فيروس كورونا، ومحاولات وزارة الصحة المصرية بتجنب انتشاره في البلاد،  وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل وأهم العادات التي تساعد في منع البرد والانفلونزا، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

هل تريد تجنب الإصابة بمرض البرد والإنفلونزا ؟ ..عند قرأه هذا السؤال بالطبع ستكون الإجابة نعم، فهنا بعض النصائح التي قدمها الأطباء لمكافحة البرد والانفلونزا، ومنها:

-في موسم انتشار نزلات البرد والانفلونزا، تشير الأبحاث  إلى أن أكثر من 80 % من الناس يتخذون خطوة أو أكثر لتجنب الإصابة أو انتشار الأنفلونزا ، ووجدت دراسة عام 2018 أن الأشخاص الذين يقمون بغسيل أيديهم كثيرا واستخدام المناديل أثناء السعال والعطس، ومكثوا في منازلهم  وتجنبوا الأشخاص الآخرين يكون لديهم العلاج سهل وسهل.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تناول اللقاحات الخاص بالأنفلونزا يعد خيرا جيدا لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد.

-أوضح التقرير، أن التعرق في الليل أو أثناء ممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة للتخلص من نزلات البرد  الشديدة، ولكن في الحقيقة ممارسة الرياضة خلال فترة المرض تعد من الحيل التي تقودك للهبوط، والإصابة بالجفاف، ولذا تجنب هذا بالنوم والتدفئة الجيدة.

 -معقمات اليد يمكن أن تكون مفيدة ويمنع الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا،  لأن الناس غالباً ما يضعون أيديهم على الوجوه دون الاهتمام بتنظيف اليدين وهنا تزداد فرص الإصابة.

-تناول الأطعمة الصحية الغنية بجميع العناصر الغذائية التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي تعد خيارا الجيد في الحد من الإصابة بنزلات البرد، ولذا تناول الفواكه والخضروات.

 


نزلات البرد

التقليل من الإصابة بنزلات البرد

الانفلونزا

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