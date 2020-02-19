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كوريا الجنوبية تمنع دخول أجانب سفينة "دايموند برنسيس" إلى أراضيها

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:14 ص
كوريا الجنوبية تمنع دخول أجانب سفينة "دايموند برنسيس" إلى أراضيها السفينة السياحية "دايموند برنسيس"
أ ش أ

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية منع دخول البلاد لأى أجنبى كان على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحى فى ميناء يوكوهاما باليابان.
وأوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه إذا عاد مواطنون كوريون جنوبيون من بين الركاب إلى البلاد، فستطلب الحكومة منهم الإقامة في بيوتهم تحت الحجر الصحي.
وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن هناك ثمة احتمال لأن يكون بعض ركاب السفينة الموبوءة الأجانب يرغبون القدوم إلى كوريا الجنوبية في أعقاب مغادرتهم للسفينة، ولذلك فإن الحكومة الكورية الجنوبية قررت منع دخولهم إلى البلاد.
وطلبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية من الحكومة اليابانية مدها بقائمة ركاب السفينة السياحية من أجل منع دخول الركاب الأجانب إلى كوريا الجنوبية.
وأكملت الحكومة اليابانية أخذ عينات من جميع ركاب السفينة الراسية في ميناء يوكوهاما باليابان، وسيُسمح لمن جاءت نتائج اختبارات الفيروس لهم سلبية، بنزولهم من السفينة ابتداء من اليوم.
وأجلت كوريا الجنوبية 6 مواطنين كوريين جنوبيين ومواطن ياباني متزوج من كورية من السفينة السياحية، ويبقى الوافدون تحت الحجر الصحي في مرافق الإقامة المؤقتة في مركز الحجر الصحي الوطني بمطار إنتشون الدولي لمدة 14 يوما لاحتواء انتشار الفيروس.
وأوردت وسائل الإعلام اليابانية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية التي تقل 3711 شخصا(بين الركاب وأفراد الطاقم) ارتفع إلى 542 حالة،وتم نقل المصابين بالفيروس إلى المستشفيات كما أجلت الولايات المتحدة 338 مواطنا أمريكيا من السفينة، ويبقى حوالي 2900 راكب على متنها اعتبارا من أمس.


دايموند برنسيس

كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

كورونا

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