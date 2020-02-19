كوريا الجنوبية تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز

سجلت كوريا الجنوبية، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض فى البلاد إلى 46 شخصا.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.

ودعا الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذى قال إنه فى حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وقتل الفيروس أكثر من 2000 شخص معظمهم في بر الصين الرئيسي ووصل إلى أكثر من 12 دولة مما تسبب في مشكلات اقتصادية واضطرابات تتعلق بالسفر على نطاق واسع.

كان الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، حث على استخدام جميع الوسائل الخاصة المتاحة للتعامل مع الحالات الاقتصادية الطارئة التى تعود إلى استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" الذى نشأ فى مدينة ووهان بوسط الصين.

وقال مون - فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى فى المكتب الرئاسى، الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن حالات الطوارىء تتطلب تدابير استثنائية.

وأضاف أن الوضع الحالى أكثر خطورة بكثير مما كان يعتقد، مشددا على أن هذا هو الوقت الذى تكون فيه الإجراءات الخاصة ضرورية للغاية لاستخدام الحكومة كل الوسائل الممكنة.

وتلمح تصريحات مون إلى عزمه على التقليل من تأثير الفيروس على الاقتصاد المحلى إلى الحد الأدنى.

وأكد مون أهمية اتخاذ خطوات احترازية وقادرة على الحفاظ على زخم الانتعاش في الاقتصاد المحلي.

وقال إن موافقة مجلس الوزراء على استخدام أموال الطواريء الحكومية استجابة للفيروس يجب أن تكون مجرد البداية، مفيدا بأن الانفاق المبكر لميزانية الدولة هو خطوة أساسية يتعين على الحكومة اتخاذها.

وأضاف أن هذا لا يكفي للاستجابة لحالات الطواريء الاقتصادية، موضحا أنه يتطلع إلى أن تضع الحكومة رؤية سياسية تتجاوز التوقعات دون قيود للتعامل مع حالات الطواريء.