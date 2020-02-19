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"كلم مصر".. "الهجرة" تطلق أول تطبيق إلكترونى للمصريين بالخارج

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:09 ص
"كلم مصر".. "الهجرة" تطلق أول تطبيق إلكترونى للمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

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أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول تطبيق إليكتروني للهاتف للمصريين بالخارج، تحت شعار "كلم مصر"؛ حيث يعد أداة جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج، ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع مواطنينا بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة.


من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها بإطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد لوزارة الهجرة، قائلة إن التطبيق يعد إضافة جديدة لوسائل الاتصال التي توفرها الوزارة من أجل المزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، ويعد تأكيدا على رغبتنا في الاستجابة وتلبية مطالب مختلف شرائح المصريين بالخارج بدمج الخدمات المقدمة لهم في تطبيق واحد.



وأضافت وزيرة الهجرة أن هدفنا خلال مرحلة الإعداد للتطبيق الإلكتروني أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة، مشيرة إلى أن هناك فريق متخصص ومتفانٍ يقدم الدعم الفني خلال أيام العمل، سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android، وجارٍ العمل على إتاحته على نظام التشغيل IOS.



يستطيع المواطنون الآن تحميل التطبيق من Google Play، عبر الرابط التالي:
.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iconcreations.moe
 

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن اختيار اسم "كلم مصر" اسما للتطبيق؛ جاء ليعبر عن أهداف التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة في التواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية الوزارة لخلق جسور من الصلة والثقة بين مصر والمصريين خارج حدود الوطن.



وتابعت وزيرة الهجرة، أن التطبيق يتضمن لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، ويضمن هذا التطبيق للمصريين بالخارج تجربة ميسرة وسريعة للتواصل مع وزارة الهجرة من خلال عدد من النوافذ التي ستساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية كدليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية وادارة التجنيد وكذلك مجال التعليم العالي، وغيرهم.



كما يتضمن التطبيق إشعارات ترُسل للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، كما يمكن لمستخدي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة من خلال إرسال رسالة نصية عن طريق أقسام "الإسئلة والأجوبة" و"اتصل بنا".



كما يتضمن التطبيق خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر بالإضافة لمركز الأزهر العالمي للفتوى، ودليل وزارة الدفاع للتجنيد بجانب مبادرة "إسأل واقترح" وكذلك شهادة "بلادي" الدولارية، كما يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق.


هذا ويستطيع المصريين بالخارج متابعة أخبار أنشطة الوزارة من خلال باب الأخبار، بالإضافة أن التطبيق سيتيح لمستخدمه سهولة الوصول على السفارة المصرية داخل الدولة التى يتواجد بها.



وأعدت وزارة الهجرة التطبيق الإلكتروني بالتعاون مع شركة Icon Creations "أيكون كريشنز" المتخصصة في مجال إنشاء المواقع الإلكترونية لتصميم وابتكار تطبيق الهاتف المحمول الخاص بتسهيل التواصل بين وزارة الهجرة والمصريين المقيمين فى الخارج.


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