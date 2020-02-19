قطع المياه عن مركز ومدينة الصف لمدة 12 ساعة تبدأ مساء اليوم

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية الخاصة بـ( بيارة العكرة بمحطة مياه الصف) وذلك ضمن برنامج العمرات السنوية مما يضطرها إلى قطع خدمة مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ فى الـ 7 من مساء اليوم الأربعاء وحتى الـ 7 من صباح غدا الخميس .

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى ( مركز ومدينة الصف بالكامل ) .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير وإعادة ضخ الخدمة بصورتها الطبيعة فور الإنتهاء .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة ، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 .

وكانت 4 أحياء بمحافظة الجيزة شهدت أمس الثلاثاء قطع المياه لمدة 4 ساعات، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بعنبر المياه المرشحة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية ، مما يضطرها إلى قطع خدمة مياه الشرب لمدة 4 ساعات بدأت فى الساعة الـ 12 صباح الثلاثاء واستمرت حتى الرابعة فجر ذات اليوم .

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (حى الوراق، حى شمال الجيزة، حى العجوزة، حى بولاق الدكرور).

كما انقطعت المياه السبت الماضى عن منطقة المنوات، بأبو النمرس، حيث أعلنت محافظة الجيزة أعلنت عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد خط بطول 250 متر قطر 500 م في منطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس وذلك لتهالكه، وتأثر بانقطاع الخدمة سكان منطقة ميت قادوس وميت شماس والمنوات وطموه.