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قطاع البنوك يدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:15 ص
قطاع البنوك يدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.31% رابحا 5.12 نقطة ليصل إلى مستوى 1665.11 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.6 سهم بقيمة 159.4 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.07% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.63%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.16%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة ألمنيوم البحرين، عن تعيين حمد الشيبة مديرا إداريا للشئون الإدارية، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد يوم 13 فبراير الجارى.
 
فيما أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب 5 أعضاء لدورة مدتها 3 سنوات وفقا للمادة 16 من النظام الأساسى للشركة، حيث ستتم عملية الاقتراع لانتخاب مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقدها فى 31 مارس عام 2020.
 

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