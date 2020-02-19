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فيديو ..مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: مصر تعاملت مع كورونا بشكل سليم

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:21 م
فيديو ..مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: مصر تعاملت مع كورونا بشكل سليم مؤتمر منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام تصوير كريم عبد العزيز

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قال الدكتور احمد المنظرى مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى عن فيروس كورونا بمقر بمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، وفى تصريح خاص لــ "اليوم السابع " إن الإجراءات التى قامت بها مصر كانت إجراءات سليمة،  وتم التعامل مع الوضع بشكل سليم طبقا للتوصيات العالمية، موضحا أننا على تواصل مستمر مع وزارة الصحة والسكان المصرية، بدءا من منافذ الدخول إلى مصر.

وقال أن الأبحاث لازالت مستمرة لإيجاد علاج ولقاح، لفيروس كورونا، مؤكدا أن النظام الصحى المصرى لديه الإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذه المرض، و توفير الكواشف والتشخيص السليم وأيضا علاج الأعراض الناتجة عن المرض.

وأشار إلى أن جهود الإعلام ملموسة من خلال توعية الناس  بخطورة الفيروس وكيفية التعامل مع المرض، ونحاول ان نحارب الشائعات المنتشرة والمتعلقة بالفيروس، مؤكدا أن فيروس كورونا ادى لوفاة عدد محدود من الحالات حتى وقتنا الحالى فى حين أن الأمراض المزمنة تؤدى إلى وفاة الآلاف سنويا.

وقال ، نحن لا نعمل فقط للقضاء على الفيروس ولكن للقضاء على الشائعات،لأنها تضر بالناس، محذرا من تناول خلطات أو أعشاب بحجة علاج الفيروس مشيرا إلى أن الفيروس ليس له علاج حتى الآن، ولابد أن نعمل مع وزارة الصحة لضمان وصول المعلومات الصحيحة.

وأضافت الدكتورة رنا حجى، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، لابد من تقوية الأنظمة الصحية، وتوفير الاختبارات اللازمة،مؤكدة ان تفشى الامراض أمر موجود من سنين نظرا للسفر من مكان لآخر، فهذا العام عانينا من مرض كورونا،، وقبلها كانت الايبولا ،والسارس، ولن تتوقف بل ستظل الوبائيات تظهر وعلينا ان نتصدى لها.

مؤتمر منظمة الصحة العالمية (1)

 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (2)
 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (3)
 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (4)
 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (5)
 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (6)
 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (7)
 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (8)
 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (9)
 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (10)
 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (11)
 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية (12)

كورونا

فيروس كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

ايجاد علاج لفيروس كورونا

التصدى لفيروس كورونا

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