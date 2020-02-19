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فيديو .. محافظ دمياط تشهد مسابقة مركز الإبداع العلمى بدمياط الجديدة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:19 م
فيديو .. محافظ دمياط تشهد مسابقة مركز الإبداع العلمى بدمياط الجديدة
دمياط عبده عبد البارى

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شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الأربعاء مسابقة مركز الإبداع العلمى التابع لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة والذى أقيم بجامعة حورس.
 
ويعد مركز الابداع العلمي حاضنة المواهب لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بمحافظة دمياط ضمن البروتوكول الموقع بين مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة وجامعة دمياط ومديرية التربية والتعليم بدمياط وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة.
 
شارك في المسابقة النهائية التى تقام للعام الثالث على التوالى 110 طالب بمختلف المراحل التعليمية بمدارس وجامعة دمياط، الذين شاركوا بابتكارتهم العلمية والتى نالت اشادة من جميع الحاضرين.
 
من جانبها، عبرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن سعادتها بما شاهدته من ابتكارات علمية لطلاب ينتمون لمختلف المراحل التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية. 
 
ووجهت محافظ دمياط الشكر لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ومديرية التربية والتعليم بدمياط وجامعة دمياط وجمعية المستثمرين لرعايتهم لتلك المواهب والمبتكرين الصغار كما وجهت الشكر للدكتور إبراهيم صابر رئيس جامعة حورس لاستضافتهم تلك المسابقة بمعامل وورش كلية الهندسة بالجامعة. 
 
وأكدت محافظ دمياط فى تصريحات خاصة لليوم السابع عن دعمها وتشجيعها لهؤلاء الطلاب وخاصة الذين فازوا فى المسابقة التى أقيمت محليا وعربيا ودوليا، موضحة انها استقبلت الطلاب الفائزين فى مسابقة إنتل الأخيرةومعرض العلوم والهندسة ""ISEF 2020. 
 
وشددت محافظ دمياط على أن الدولة تشجع الموهوبين والمبتكرين مؤكدة ان هؤلاء الطلاب هم علماء المستقبل ونواة متميزة ستساهم فى بناء مصر الحديثة، وتفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ابتكارات الطلاب المبتكرين وبصحبتها والدكتور إبراهيم صابر رئيس جامعة حورس وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمهندس علاء ابو سمرة رئيس مجلس أمناء دمياط الجديدة. 
 
 
 
 
 
 

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