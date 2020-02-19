سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. عراقى يلفظ أنفاسه الأخيرة فى مقابلة تليفزيونية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:55 م
فيديو.. عراقى يلفظ أنفاسه الأخيرة فى مقابلة تليفزيونية جانب من المقابلة التليفزيونية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت إدارة مستشفى اليرموك التعليمي فى العراق، وفاة رجل مسن خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة. وأفادت إدارة المستشفى فى بيان بأن المتوفى "كان يراجع الاستشارية الطبية بعد تعرضه لأزمة إثر إزالة أحد ممتلكاته من قبل أمانة بغداد".

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضح أفراد من أسرة المتوفى، وفق بيان المؤسسة الطبية، أن قريبهم المسن كان "تعرض صباح اليوم، إلى أزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة، مما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمراجعين".

وذكرت إدارة مستشفى اليرموك أن "الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة مما أدى إلى وفاته فى الحال".

وشددت المؤسسة الطبية على "أهمية توخي الدقة والأمانة في نقل الأخبار، لأنها غير مسؤولة عن وفاة الرجل"، لافتة إلى أن "المتوفي لم يعرض نفسه على أي طبيب قبل حديثه للقناة التليفزيونية".

 


عراقى

مسن

مستشفى اليرموك

العراق

مريض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة