فيديو.. عراقى يلفظ أنفاسه الأخيرة فى مقابلة تليفزيونية

وكالات الأنباء

كشفت إدارة مستشفى اليرموك التعليمي فى العراق، وفاة رجل مسن خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة. وأفادت إدارة المستشفى فى بيان بأن المتوفى "كان يراجع الاستشارية الطبية بعد تعرضه لأزمة إثر إزالة أحد ممتلكاته من قبل أمانة بغداد".

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضح أفراد من أسرة المتوفى، وفق بيان المؤسسة الطبية، أن قريبهم المسن كان "تعرض صباح اليوم، إلى أزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة، مما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمراجعين".

وذكرت إدارة مستشفى اليرموك أن "الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة مما أدى إلى وفاته فى الحال".

وشددت المؤسسة الطبية على "أهمية توخي الدقة والأمانة في نقل الأخبار، لأنها غير مسؤولة عن وفاة الرجل"، لافتة إلى أن "المتوفي لم يعرض نفسه على أي طبيب قبل حديثه للقناة التليفزيونية".