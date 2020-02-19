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فيديو.. النيابة العامة السعودية تأمر بضبط خادمة عذبت طفلة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:25 ص
فيديو.. النيابة العامة السعودية تأمر بضبط خادمة عذبت طفلة تعذيب الطفلة
كتبت جينا وليم

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بدأت النيابة العامة  السعودية، فى تعقب سيدة ظهرت فى مقاطع فيديو متداول وهى تعنف طفلة جسديا فى منزلهم؛ حيث صدر الأمر بمباشرة التعرف عليها وضبطها وتقديمها للمساءلة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، المتهمة تقوم بضرب الطفلة وتعنيفها جسديًّا داخل منزل، وعليه أصدرت النيابة العامة أمرها للجهات المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحرى والتقصى للتعرف على هويتها من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتى للجريمة والأجهزة المستخدمة فى ذلك؛ وصولا للتعرف على هويتها وتحديد موقعها والقبض عليها من قِبَل الجهة المختصة.

وحسب موقع سبق، وجهت "النيابة" بإحالتها -بعد ضبطها- إليها للبدء فى إجراءات التحقيق معها وتطبيق الأنظمة بحقها بكل حزم؛ لانطواء الأفعال المرتكبة على ما يهدد صحة وسلامة الطفلة وتعريضها للخطر وإساءة المعاملة بحقها، وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية، ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية فى ضوء نظامى لحماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

كما أكدت في هذا الصدد أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال وحدة الرصد ودوائر التحقيق المختصة، لضمان حماية الأفراد والأطفال على وجه الخصوص.

وكانت جمعية "حماية الطفل" الكويتية أعلنت أنها تابعت مقطع الفيديو الذى تم تداوله عبر مواقع التواصل، موضحة فى بيان أن الداخلية استجابت لمناشدة الجمعية فى التحقق مما إذا كانت الواقعة قد حدثت بالفعل فى الكويت، وأنها باشرت إجراءاتها بهذا الشأن.

 


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