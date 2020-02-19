سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو .. البصل المصرى أكثر الاصناف المطلوبة للتصدير إلى بنجلاديش

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:02 ص
فيديو .. البصل المصرى أكثر الاصناف المطلوبة للتصدير إلى بنجلاديش مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن وفد من سفارة بنجلاديش، قاموا بأول زيارة للجمعية برئاسة القائم بأعمال السفارة وعدد من كبار المسئولين، بهدف تأكيد العلاقات التجارية بين مصر وبنجلاديش، التى نشطت خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ يرتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين سنويا، بعدما كان لا يتعدى 50 مليون دولار منذ 3 أعوام إلى 155 مليون دولار العام الماضى، وتصدر مصر لبنجلاديش بنحو 85 مليون دولار، وتستورد منها منتجات بنحو 65 مليون دولار.
 
وأشار "النجارى، إلى اقتصاد بنجلاديش، والذى يحقق معدلات نمو مرتفع وصل إلى 8% العام الماضى مما ينبئ بأنها دولة واعدة، كما أن لديها طموح أن تتحول من دولة زراعية إلى دولة صناعية، خاصة وأن صادرتهم تصل إلى 33 مليار دولار، فيما تستورد حوالى 57 مليار دولار، وأغلب صادرتهم من الملابس والقطنيات، وهم يحتلوا المرتبة الثانية فى صادرات الملابس، مضيفا أن بنجلاديش ترغب فى زيادة الحاصلات الزراعية من مصر، إذ نصدر كميات جيدة من البرتقال، ويريدون استيراد أصناف أخرى من الخضار والفاكهة، كما لديهم رغبة فى زيادة صادراتهم لمصر باعتبارها بوابة لأفريقيا.
 
 
وذكر "النجارى"، تطورات العلاقات السياسية بين مصر وبنجلاديش، قائلا إن مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلالية بنجلاديش عام 1971، وهناك زيارات دائمة منذ عهد الرئيس السادات من رؤساء البلدين، كما تجمعها مع مصر اتحادات كثيرة منها اتحاد الدول الإسلامية، واتحاد التجارة مع الدول الآسيوية، ولذا فأن كل تلك العوامل مناسبة لإنشاء أول مجلس أعمال مصرى بنجلاديشى لزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة وأن العالم يمر بمرحلة فارقة، وعلى كل الدول البحث عن شركائها التجاريين، للبحث عن فرص النمو وزيادة التبادل التجاري، والوقت حالى مناسب لإنشاء مجلس مشترك لزيادة التبادل التجارى وفتح الاستثمارات هناك.
 
 
ولفت "النجارى"، إلى الفرص التصديرية المتاحة بسوق بنجلاديش، قائلا إن السوق البنجلاديشى فى حاجة إلى الكثير من الحاصلات الزراعية، إذ يرغبون فى استيراد البصل وأصناف كثيرة من الخضار والفاكهة، فبالرغم من أنها دولة زراعية إلا أنها تريد التركيز على القطاع الصناعى، فضلا عن أغلب إنتاجهم الزراعى من الأرز بسبب توافر الأنهار هناك، إلا أن إنتاجهم الزراعى لا يكفى احتياجاتهم بسبب عدد السكان البالغ 165 مليون مواطن، كما أنهم من أعلى معدلات استهلاك الأرز، مضيفا أنه سيكون هناك تزايد فى التبادل التجاري حال توافر الطيران وخطوط الشحن السريعة.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

رجال الأعمال

بنجلاديش

خضروات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: جميع تحاليل الأجنبى الحامل لفيروس كورونا سلبية حتى الآن

الصحة: جميع تحاليل الأجنبى الحامل لفيروس كورونا سلبية حتى الآن

اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة