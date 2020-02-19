فيديو .. البصل المصرى أكثر الاصناف المطلوبة للتصدير إلى بنجلاديش

كتب هانى الحوتى

قال مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن وفد من سفارة بنجلاديش، قاموا بأول زيارة للجمعية برئاسة القائم بأعمال السفارة وعدد من كبار المسئولين، بهدف تأكيد العلاقات التجارية بين مصر وبنجلاديش، التى نشطت خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ يرتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين سنويا، بعدما كان لا يتعدى 50 مليون دولار منذ 3 أعوام إلى 155 مليون دولار العام الماضى، وتصدر مصر لبنجلاديش بنحو 85 مليون دولار، وتستورد منها منتجات بنحو 65 مليون دولار.

وأشار "النجارى، إلى اقتصاد بنجلاديش، والذى يحقق معدلات نمو مرتفع وصل إلى 8% العام الماضى مما ينبئ بأنها دولة واعدة، كما أن لديها طموح أن تتحول من دولة زراعية إلى دولة صناعية، خاصة وأن صادرتهم تصل إلى 33 مليار دولار، فيما تستورد حوالى 57 مليار دولار، وأغلب صادرتهم من الملابس والقطنيات، وهم يحتلوا المرتبة الثانية فى صادرات الملابس، مضيفا أن بنجلاديش ترغب فى زيادة الحاصلات الزراعية من مصر، إذ نصدر كميات جيدة من البرتقال، ويريدون استيراد أصناف أخرى من الخضار والفاكهة، كما لديهم رغبة فى زيادة صادراتهم لمصر باعتبارها بوابة لأفريقيا.

وذكر "النجارى"، تطورات العلاقات السياسية بين مصر وبنجلاديش، قائلا إن مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلالية بنجلاديش عام 1971، وهناك زيارات دائمة منذ عهد الرئيس السادات من رؤساء البلدين، كما تجمعها مع مصر اتحادات كثيرة منها اتحاد الدول الإسلامية، واتحاد التجارة مع الدول الآسيوية، ولذا فأن كل تلك العوامل مناسبة لإنشاء أول مجلس أعمال مصرى بنجلاديشى لزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة وأن العالم يمر بمرحلة فارقة، وعلى كل الدول البحث عن شركائها التجاريين، للبحث عن فرص النمو وزيادة التبادل التجاري، والوقت حالى مناسب لإنشاء مجلس مشترك لزيادة التبادل التجارى وفتح الاستثمارات هناك.

ولفت "النجارى"، إلى الفرص التصديرية المتاحة بسوق بنجلاديش، قائلا إن السوق البنجلاديشى فى حاجة إلى الكثير من الحاصلات الزراعية، إذ يرغبون فى استيراد البصل وأصناف كثيرة من الخضار والفاكهة، فبالرغم من أنها دولة زراعية إلا أنها تريد التركيز على القطاع الصناعى، فضلا عن أغلب إنتاجهم الزراعى من الأرز بسبب توافر الأنهار هناك، إلا أن إنتاجهم الزراعى لا يكفى احتياجاتهم بسبب عدد السكان البالغ 165 مليون مواطن، كما أنهم من أعلى معدلات استهلاك الأرز، مضيفا أنه سيكون هناك تزايد فى التبادل التجاري حال توافر الطيران وخطوط الشحن السريعة.