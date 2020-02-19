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الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:25 م
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فيديو.. اجتماع عاجل بإسرائيل استعدادا لاستقبال مصابي كورونا من سفينة اليابان

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:22 م
فيديو.. اجتماع عاجل بإسرائيل استعدادا لاستقبال مصابي كورونا من سفينة اليابان نتنياهو
وكالات

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شفت قناة عبرية النقاب عن اجتماع عاجل للقيادات الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو، عقد فى مستشفى، أكدت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو اجتمع بمجلس الأمن القومى الإسرائيلى وبعض وزراء حكومته فى مستشفى شيبا بمنطقة تل فى مدينة تل أبيب، بشكل استثنائي، وذلك استعدادا لاستيعاب الإسرائيليين من سفينة "دايموند برنسيس" السياحية فى اليابان، المحجور على ركابها بسبب فيروس "كورونا" الجديد، خاصة وأن المئات من ركابها مصابين بهذا الفيروس.

وأفادت القناة بأن نتنياهو التقى بأعضاء مجلس الأمن القومى بحضور وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية، موشيه كحلون.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكترونى إلى أن إسرائيل تحاول الانتهاء من تجهيز غرف خاصة للحجر الصحى لاستيعاب مواطنيها العائدين من السفينة اليابانية.

 

وشدد نتنياهو على طلبه لوزير المالية، موشيه كحلون، تعويض شركات الطيران الإسرائيلية التى تضررت من انتشار فيروس "كورونا".

 

ونوهت إلى أنه من المقرر أن يغادر الإسرائيليون المصابون بالفيروس، السفينة، غدا الخميس، على أن يصلوا إلى إسرائيل الجمعة. ولكن مرسوم رسمى يلزمهم الدخول فى حجر صحى لمدة 14 يوما من وصولهم، وذلك بالتوازى مع تجهيز إسرائيل غرفا خاصة لهم فى مستشفى شيبا.

 

وتفقد رئيس الوزراء نتنياهو ووزراءه والفريق الطبى المستشفى، وتعرف على كيفية العلاج فى المبنى الذى خصصه المستشفى للحجر على الإسرائيليين القادمين من السفينة.

 

وبدءا من اليوم الأربعاء، أصبح بمقدور الركاب الذين جاءت فحوصهم سلبية ولم تظهر عليهم أعراض المرض مغادرة السفينة. ومن المتوقع أن يغادر نحو 500 شخص اليوم الأربعاء، على أن يغادر باقى المسموح لهم بالنزول خلال اليومين المقبلين.

 


نتنياهو

إسرائيل

كورونا

فيروس كورونا

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