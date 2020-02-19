فرق الفنون الدولية تواصل تقديم عروضها أمام الجمهور فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

واصلت الفرق الدولية والمصرية للفنون الشعبية، مساء اليوم الاربعاء، تقديم عروضها الفنية فى مختلف المواقع الثقافية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون والذى يقام بأسوان فى الفترة من ١٦ إلى ٢٠ فبراير الجارى، ففي قصر ثقافة أسوان قدمت فرق فلسطين وروسيا وأسوان عروض حازت على اعجاب الحضور حيث قدمت فرقة فلسطين للفنون الشعبية العرض الاستعراضي" أنا دمي فلسطيني".

وقدمت فرقة روسيا عروض فنية نالت اعجاب الحاضرين ومنها رقصة الكالينكو، وهي من أشهر الرقصات الفلكلورية الروسية في العالم أجمع ، وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية استعراضاتها المتنوعة منها "مرحب بالضيف الغالي، السوق السياحي، الكف الجعفري، النجرشاد، والألعاب الشعبية، إلى جانب تقديم مجموعة من الأغانى النوبية على أنغام موسيقى الدف والطبلة.

وفي بيت ثقافة كلابشة قدمت فرقة العريش عدد من العروض التي تعبر عن التراث البدوي السيناوي منها الدبكة السيناوي وزين والله ، وأدت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية فنونها الاستعراضية المعبرة عن التراث البورسعيدى والموروث الشعبى لآلة السمسمية وما يخص عمال البحر في الصيد، القنال، والبمبوطية منها "اللعب بالمعالق، أه يا للى، الصياد، أم الخلول، بتغنى لمين ياحمام"، كما عرضت فرقة كونوناديتيسومش الرومانية موسيقى ورقص فولكلورى يمثل ترانسلفانيا واختتمت عروضها بتقديم مفاجأة وهي أغنية حلوة يا بلدي.

أما فى جمعية منشية النوبة قدمت فرقة المكسيك عرض "بيرامنس" وبه بعض المقتطفات من "كونشيرس" وسيمفونية "كاليسكو"، كما قدمت فرقة الشرقية عروضا فنية لاقت إعجاب الحضور.

فيما قدمت فرقة الوادي الجديد بجمعية الشيخ صالح بمدينة أسوان عروضا تخللتها مجموعة من الاستعراضات التي تعبر عن ثقافتها وقدمت فرقة المغرب مجموعة من الرقصات التي تعبر عن التراث المغربي في الأفراح والمهرجانات، ومنها رقصات أحواش، الركادة التى تعتمد على الحساب وضرب الأرض بالأرجل، الكناوي والجبلية .

وفي جمعية تنمية المجتمع بمنطقة السد العالي شرق قدمت فرقتي سوهاج والجزائر عروضهما حيث عرضت فرقة الجزائر رقصات تعبر عن مراسم الزواج فى إحدى المناطق بالجزائر.

كما قدمت فرقة اليونان رقصاتها على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو ومنها رقصة "زوربا".

وفي قصر ثقافة دهميت قدمت فرقة سيرلانكا عروضا فنية عبرت عن ثقافتهم كما عرضت فرقة توشكي رقصات مستوحاة من البيئة النوبية منها الأراجيد، الغزل النوبى.

وفي قصر ثقافة كركر قدمت فرقة بلغاريا عرضا فولكلوريا معبرا عن التراث البلغارى، وقدمت فرقة مرسي مطروح عروضها والتي لاقت إعجاب الحضور.

وعلي مسرح جامعة أسوان قدمت فرقتي أسيوط وبولندا عروضهما والتي حازت علي إعجاب الحاضرين.

فيما قدمت فرقتي صربيا والسودان في قصر ثقافة حسن فخر الدين عدد من العروض الفنية حيث قدمت فرقة السودان عددا من الرقصات التى تمثل الفولكلور السوداني وهى: "اللوحة الأولي" وهي عبارة عن استعراض نوبي برقصة الفدجا، ورقصة "دولقد" وهي عبارة عن قصة حب بين اثنين فى الريف. وقدمت رقصات أخرى مثل "لوحة الريف"، يذكر أن فرقة السودان شاركت فى العديد من المهرجانات داخل مصر، منها تعامد الشمس فى عام 2014 بأبي سمبل، وفى احتفالات خاصة بالقرى النوبية. وفى السودان شاركت الفرقة فى مهرجان الحضارة النوبية، مهرجان السياحة النوبية فى الخرطوم، مهرجان محلية حافت، ليالي السودان بالخرطوم، مهرجان تنمية الولاية الشمالية الرابع، مهرجان البركل السادس، وافتتاح مبانى الدفوفة، بجانب ذلك قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية استعراض العصايا والتنورة.