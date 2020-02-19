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فتح باب التقدم للعمل كملاحظ ومقدر درجات في امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:20 ص
فتح باب التقدم للعمل كملاحظ ومقدر درجات في امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تـم فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة "1" عضوية سري) للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة "مراقب – ملاحظ معاون – مقدر درجات" للعام الدراسي 2020/2019.

 

وأهابت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجميع المدارس الثانوية "عام – رياضي - مكفوفين) وكذلك الإعدادية (عام – رياضي – مكفوفين – الإعدادي المهني) ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية مراعاة الأمور، بتحري الدقة عند تسجيل البيانات ومراجعتها وخاصة "الوظيفة الحالية ووظائف الكادر ومواد التخصص والمرحلة التعليمية وجهة العمل"

وشددت على ضرورة التأكيد على تحديث بيانات العاملين وفقا لأخر وضع وظيفي لهم قبل طباعة كشوف (1) سرى، وإدراج أسماء العاملين الموجودين بالإدارة أو المدرسة حتى تاريخه وعدم إدراج العاملين الذين تم نقلهم.

 

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

 

 

 
 
 

 


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