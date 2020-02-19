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"غسيل السيارات" و"تقنين الأراضى" أبرز مشكلات إسنا خلال "اليوم المفتوح"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:34 م
"غسيل السيارات" و"تقنين الأراضى" أبرز مشكلات إسنا خلال "اليوم المفتوح" رئيس مدينة إسنا خلال اللقاء الأسبوعي
الأقصر – أحمد مرعى

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ترأس المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" والذي يعقد بصورة دورية بالقاعة الكبرى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وذلك لبحث شكاوى وطلبات المواطنين ، بحضور جميع الإدارات التنفيذية ) الشباب والرياضة - الصحة - التعليم - الأوقاف - الأزهر - التموين -الثقافة - هندسة كهرباء - مياه الشرب - القوى العاملة - رؤساء القرى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة سماع مطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم بأسرع طريقة ممكنة.

وناقش المهندس محمد سيد سليمان، خلال فعاليات اللقاء شكاوى المواطنين ومتطلباتهم والتي شملت قطاعات الصحة والصرف الصحي والطرق والكهرباء والمياه، ووجه سليمان تعليماته بدراسة كافة مطالب واحتياجات المواطنين التي تم عرضها، وإيجاد أنسب الحلول العملية لها بما يتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين.

كما ناقش رئيس مدينة إسنا، خلال اللقاء ظاهرة رش مياه الشرب وغسيل السيارات بالشوارع العامة، حيث وجه سليمان تعليماته بتشكيل لجنة من مختص بشركة المياه بالتنسيق مع نائب رئيس المركز للمرور على الشوارع، حيث أنه لا يجوز إستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، ومن يخالف ذلك سيتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك حفاظاً على مياه الشرب وعدم إهدارها وأيضا حفاظا على الطرقات العامة، كما تم مناقشة آخر المستجدات بملف التقنين والتنبيه على أصحاب طلبات التقنين بسرعة دفع نسبة 15% لمن لهم حق التعاقد وعدم التقاعس في دفع المبالغ المطلوبة وإلا سيتم عمل محاضر باسترداد الأرض وما عليه، وذلك ضمن موجة الإزالات الحالية والتي ستستمر حتى نهاية شهر فبراير لاسترداد أراضي الدولة بمدينة إسنا.

وكان قد عقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الأسبوعى، شهد اللقاء عرض عدد من شكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والزراعة والقوي العاملة والإسكان وغيرها، وكانت أبرز المشكلات المطروحة فتح طريق مغلق بالقبلي قامولا ومشاكل التهجير والصرف الصحى، حيث أكد رئيس مركز القرنة أن كل الطلبات المقدمة ستخضع للفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين مشدداً على سرعة الاستجابة للطلبات القانونية المقدمة من المواطنين.


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