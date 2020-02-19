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غرفة جدة تستقبل الوفد التجارى البريطانى للمدن الذكية والتقنيات الحديثة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:20 ص
غرفة جدة تستقبل الوفد التجارى البريطانى للمدن الذكية والتقنيات الحديثة أرشيفية
وكالات

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استقبلت غرفة جدة، الوفد التجاري البريطانى للمدن الذكية والتقنيات الحديثة برئاسة مدير دائرة التقنية والمدن الذكية فى وزارة التجارة البريطانية جيمس أوهيرن، وذلك لعقد اجتماعات ثنائية والتعرف على الفرص الاستثمارية فى مجال التقنية والمدن الذكية بين البلدين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة مازن كتبي، أن الزيارة أمس، تأتى فى إطار التطور الذى تشهده العلاقات التجارية بين البلدين، لافتاً إلى أن أهمية هذه اللقاءات تكمن فى كونها تفتح آفاقاً جديدة لأصحاب الأعمال والمهتمين بالاستثمار فى بريطانيا، معرباً عن أمله فى أن تثمر هذه الزيارة نتائج مهمة من خلال إيجاد شراكات استراتيجية بين قطاع الأعمال بين البلدين تستهدف إقامة مشروعات مشتركة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن اللقاءات الثنائية المشتركة بحثت العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة فى مجالات تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وبرامج حماية المخاطر الرقمية، والبيانات المركزية والحلول الرقمية، والتحول الرقمى، وبرمجيات المرافق فيما يخص الطاقة والمياه، وأنظمة الطاقة المتجددة، ومجالات العمارة والتخطيط الرئيسي للتصميم الداخلي والجرافيكي، وحلول هندسة البناء، وأنظمة الأمن والسلامة وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالمدن الذكية.

كان وفد اقتصادى ألمانى، التقى بغرفة جدة أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين، بحضور أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم وممثلي القطاع الخاص في البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قدم الوفد الألمانى خلال اللقاء فرصاً استثمارية جاذبة، تضمنت 13 تخصصاً في مجالات الأعمال تصدرتها الرعاية الصحية، والشحن الدولي، والمواد الكيميائية، وهندسة التصنيع، والأمن الإلكتروني.

وطرح الوفد الفرص الواعدة في السوق الألماني التي سيكون لها الأثر الأكبر في زيادة حجم التبادل التجاري الذي وصل بين البلدين لأكثر من 40 مليار ريال في العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار، منها الضيافة والتأمين الصحي والمطاط والصلب والخشب والزراعة وإمدادات المياه والتعليم والأمن الغذائي وصناعة البناء والتشييد، إضافة للاستشارات والخدمات القانونية.

وشدد اللقاء على الدور المحورى الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تطور العلاقة الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجارى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة وأن هناك أكثر من 400 شركة ألمانية تعمل في السوق السعودى، تفوق استثماراتها الـ 8 مليارات دولار .


جده

السعوديه

وفد بريطانى

المدن الذكيه

التقنيات الحديثه

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