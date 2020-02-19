علاوى يدعو البرلمان العراقى لجلسة استثنائية الاثنين المقبل للتصويت على حكومته

كتب: أحمد جمعة

قال رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد علاوى إن حكومته ستعمل على استعادة هيبة الدولة والقيام بالإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية، وستعمل ايضاً على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين واعادة النازحين لمنازلهم بعز وكرامة.

ولفت علاوى فى كلمة تليفزيونية له، الأربعاء، التشكيلة الحكومية قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، مشيرا إلى أن هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه وبعد ان يمنحها البرلمان ثقته، داعية البرلمان العراقي رئاسة وأعضاءً إلى عقد جلسة استثنائية من اجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.

وشدد علاوي على أنه لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي فما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها، مشيرا إلى أنه بمجرد نيل حكومته الثقة سيبدأ على الفو بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب العراقي عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت مواقعهم والافراج عن المتظاهرين السلميين.

ودعا رئيس الوزراء العراقى المكلف المتظاهرين إلى فتح صفحة جديدة من صفحات العراق، محذرا من عمل بعض الجهات من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالب المحتجين وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد.